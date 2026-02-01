Шеф Силвена Роу даде най-добрия съвет за зимата

Грижата за имунитета е основата на дългия и здрав живот – силни храни, достатъчно сън и минимално количество обработени продукти. Това е водещото послание на популярния кулинар и изследовател на храненето Силвена Роу, която в ефира на Нова телевизия даде конкретни съвети как да поддържаме организма си устойчив, особено през зимните месеци.

„Ако се грижим добре за имунитета си, никога няма да се разболеем. Важно е да се храним със силни храни“, подчерта Роу. По думите ѝ астрагалът – типична българска билка – е изключително мощен имунорегулатор, а черният бъз е отличен избор под формата на чай или сироп. Тя съветва да се избягват захарта и силно обработените храни, като вместо това в ежедневното меню да присъстват чесън и куркума.

Освен храненето, сънят е другият ключов фактор за силен имунитет. „Старая се да спя минимум 8-10 часа. Тялото ни го изисква“, каза Роу и добави, че редовното използване на сауна има силен положителен ефект върху хормоналния баланс и общото здраве.

Едва след тези практически съвети Силвена Роу разказа за професионалния си път. Тя сподели, че вече не се занимава с ресторанти, а се е посветила на изучаването на храната за дълголетие и здраве чрез изкуствен интелект. В тази връзка е водила онлайн курс по темата в сътрудничество с Университета по хранителни технологии в Пловдив, който тя определи като най-големия на Балканите.

„Имах честта да бъда назована почетен професор по практика“, каза Роу. Курсът обхваща концепцията за биохакинг – съвкупност от навици и практики, които могат да се адаптират така, че човек да бъде в най-добрата си физическа и психическа форма. Тя подчерта, че няма финансов интерес от инициативата. „Не правя нито едно евро от този курс. Целта ми е хората да живеят дълго, изпълнени със страст и щастие“, заяви Роу.

В края на разговора тя сподели и лична радост – наскоро е станала баба на близнаци. „Дойдох в Шотландия да ги видя. Искам внуците ми един ден да разказват, че баба Силвена е оставила нещо след себе си“, каза тя, свързвайки личната мотивация с мисията си за по-здрав и осъзнат живот.

