Колко време след събуждане да пием кафе? Отговорът от лекар

Много хора започват деня си с чаша кафе още в първите минути след събуждане. Според някои специалисти обаче този навик може да намали ефекта на кофеина, вместо да даде повече енергия. Експертът по съня д-р Майкъл Бройс съветва да се изчака около 90 минути след ставане от леглото, преди да се изпие първата чаша кафе. По думите му това позволява на организма да използва по-добре стимулиращия ефект на кофеина.

Как работи вътрешният биологичен часовник

Според д-р Бройс времето за събуждане и сън е тясно свързано с т.нар. хронотип - индивидуалният ритъм на организма. Той определя дали човек се събужда по-лесно рано сутрин или предпочита да бъде активен по-късно през деня.

Лекарят обяснява, че производството на хормона мелатонин, който регулира съня, започва по различно време при различните хора. Например при ранобудните този процес може да започне около 20:00 часа, което води до умора още около 21:30 часа.

Затова и моментът за прием на кофеин може да варира според естествения ритъм на организма.

Защо кафето веднага след събуждане не е добра идея

Д-р Бройс подчертава, че по време на сън организмът губи значително количество вода. Само чрез дишането човек може да загуби почти литър течности през нощта.

„Сънят всъщност е процес на дехидратация. Губите почти литър вода само от влагата в дъха си, докато спите. Кафето е диуретик, което означава, че ще трябва да уринирате още повече“, обяснява той.

„Ако добавите кофеин веднага след събуждане, когато тялото вече е загубило течности, това може да засили дехидратацията. В такъв случай човек може да се почувства по-уморен, вместо по-енергичен“, допълва специалистът.

Ролята на хормоните сутрин

Според експерта организмът разчита на два основни хормона, за да се събуди естествено - адреналин и кортизол. Те се отделят в големи количества в първите минути след събуждане и стимулират мозъка.

„Когато мозъкът ви е залят с адреналин и кортизол, добавянето на кофеин няма голям ефект. Това е като да дадете слаб стимулант на човек, който вече е получил силен тласък от собствените си хормони“, казва д-р Бройс.

Той обяснява, че ако човек изчака около 90 минути, нивата на тези хормони започват естествено да спадат.

„Тогава кофеинът може да усили ефекта им и да осигури по-дълготрайна енергия“, добавя специалистът.

Какво препоръчват специалистите сутрин

Заради загубата на течности по време на сън лекарите съветват първите напитки сутрин да бъдат вода, а не кафе. Обикновено се препоръчва да се изпият три или четири чаши вода в рамките на първите 90 минути след събуждане.

Това помага на организма да възстанови водния баланс и да се подготви по-добре за прием на кофеин.

Какво показват научните изследвания

Подобна препоръка се появява и в научно изследване от 2025 г., проведено от Университета на Аризона. Според учените може да бъде полезно да се изчака дори до два часа след събуждане, преди да се изпие кафе.

Причината е свързана с веществото аденозин в мозъка. Неговото ниво намалява по време на сън и достига най-ниската си стойност веднага след събуждане.

„Когато нивата на аденозин са ниски, кофеинът има по-малко молекули, които да блокира. Затова кафето в този момент може да има по-слаб ефект“, обяснява д-р Майкъл Гарднър от университета.

Според учените, ако кафето се изпие по-късно сутринта, ефектът му може да продължи по-дълго и дори да помогне да се избегне спадът на енергията следобед.

