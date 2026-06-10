Лятото и усмивката: Как да се грижим за денталното си здраве през най-горещите месеци?

Лятото носи повече свобода, пътувания и дълги вечери навън, но за зъбите и венците то често означава и повече рискове. Високите температури, дехидратацията, студените и кисели напитки, сладоледът, коктейлите и нарушената ежедневна хигиена могат да отслабят естествената защита на устната кухина.

Д-р Йорданка Панайотова, специалист по пародонтология, обяснява, че слюнката има ключова роля за неутрализирането на киселините, ограничаването на бактериите и защитата на емайла. Затова сухотата в устата, лошият дъх, чувствителността, кървенето или подуването на венците не бива да се приемат като дребни сезонни неудобства.

Тя обръща внимание и на тютюнопушенето, бездимните алтернативи и разговора за намаляване на вредата при възрастни пушачи, които не успяват да се откажат напълно. Основният й съвет е прост, но важен - повече вода, постоянна хигиена и преглед навреме, защото здравата усмивка рядко се дължи на сложни решения, а на навици, които не се прекъсват дори през отпуската.

Как летните жеги влияят върху оралното здраве?

Повечето хора свързват летните жеги с умора, жажда и необходимост от повече течности, но рядко се замислят как високите температури влияят върху устната кухина. Всъщност дехидратацията е един от най-подценяваните рискови фактори за оралното здраве.

Когато организмът губи повече течности, намалява и производството на слюнка. А слюнката е естествената защитна система на устата – тя неутрализира киселините, ограничава развитието на бактерии и помага за възстановяването на емайла. Когато тя намалее, рискът от кариеси, лош дъх, възпаления на венците и чувствителност на зъбите нараства.

През лятото хидратацията не е важна само за доброто самочувствие, а и за здравата усмивка.

Как консумацията на студени напитки, сладолед и захарни напитки влияе на зъбите?

Днес стоматолозите обръщаме все по-голямо внимание не само на захарта, но и на киселинността на напитките. Газираните напитки, енергийните напитки, студените чайове и някои спортни напитки съдържат киселини, които постепенно изтъняват емайла. Това е процес, който не се случва за ден или два, но при редовна консумация може да доведе до чувствителност и по-лесно развитие на кариеси. Що се отнася до сладоледа, той рядко е проблем сам по себе си. Ако усещате остра болка при контакт със студено, това е сигнал, че е добре да посетите стоматолог, а не просто да избягвате сладоледа.

Какви са рисковете при по-честа употреба на алкохол и коктейли през лятото?

Лятото е сезонът на почивките, срещите с приятели и дългите вечери навън. Заедно с това обаче често се увеличава и консумацията на алкохол.

Проблемът е, че алкохолът допринася за дехидратацията и намалява производството на слюнка. Много популярни коктейли съдържат също значителни количества захар и цитрусови сокове, което означава комбинация от захар и киселини – две от основните предпоставки за увреждане на емайла.

Добра практика е между алкохолните напитки да се приема вода, а устата да се изплакне с вода накрая.

Какви са най-честите грешки, които хората правят с устната си хигиена по време на отпуск?

Най-често проблемът не е липсата на знания, а нарушаването на рутината.

Това е напълно разбираемо човешко поведение, но именно малките ежедневни компромиси започват да се натрупват. Дори най-доброто професионално лечение не може да замени постоянството в ежедневната грижа.

Има ли един навик, който най-много вреди на венците през лятото?

Ако трябва да посоча само един, това е пренебрегването на първите признаци на проблем. Много хора забелязват кървене при миене, леко подуване или чувствителност на венците, но решават да отложат прегледа за есента. Именно това отлагане често позволява на възпалението да прогресира.

Как пушенето влияе върху венците и дъха особено през летните месеци?

Пушенето е един от най-сериозните рискови фактори за заболяванията на венците. То влошава кръвоснабдяването на тъканите, забавя заздравяването и увеличава риска от пародонтит.

През лятото ефектът често се засилва заради дехидратацията. Комбинацията между високи температури, по-нисък прием на течности и тютюнопушене може да доведе до още по-изразена сухота в устата и неприятен дъх.

Проблемът е, че пушачите често имат по-малко видими признаци на възпаление заради промените в кръвообращението на венците. Това понякога създава фалшиво усещане, че всичко е наред, докато заболяването напредва.

Все повече се говори за бездимни алтернативи и намаляване на вредата. Какво означава това в контекста на оралното здраве?

Тук е важно да бъдем прецизни. Най-добрият избор за здравето винаги е човек да не използва никотинови продукти. За пушачите най-доброто решение остава пълният отказ от цигарите.

В същото време през последните години все по-често се обсъжда концепцията за намаляване на вредата. Причината е, че основна част от вредните вещества при пушенето се образуват в процеса на горене на тютюна.

Когато говорим за бездимни алтернативи, като никотинови паучове, електронни цигари за многократна употреба или нагреваеми изделия, не говорим за изцяло безрискови продукти. Говорим за продукти с различен рисков профил. Натрупват се данни, че при пълно преминаване от цигари към бездимни алтернативи може да се намали излагането на значителна част от вредните вещества, които са свързани с оцветяването на зъбите, хроничното дразнене на меките тъкани и редица други негативни ефекти от тютюневия дим.

Важно е обаче хората да разбират, че това не е покана за започване на употреба, а част от по-широкия разговор за намаляване на риска при възрастни пушачи, които не успяват да се откажат напълно.

Какви са трите най-важни съвета за здрава усмивка през лятото?

Първо – пийте достатъчно вода. Това е най-простият и често най-подценяваният съвет.

Второ – не пренебрегвайте ежедневната си хигиена, независимо дали сте вкъщи, на плажа или на път. Две минути миене сутрин и вечер продължават да бъдат едни от най-добрите инвестиции в собственото ни здраве.

И трето – не отлагайте прегледите, ако забележите кървене на венците, чувствителност или болка. През лятото много хора отлагат лечението за есента, а проблемите рядко се подобряват сами.

Здравата усмивка не изисква сложни решения. В повечето случаи тя е резултат от няколко добри навика, които спазваме последователно – независимо от сезона.

Биографична справка

Д-р Йорданка Панайотова завършва Стоматологичния факултет на Медицински университет – София с отличен успех. Защитава специалности по „Обща стоматология“ и „Научна медицинска информация“.

През 1995–2000 г. работи като специалист в „Юниордент“. След основаването на катедра „Пародонтология“ във Факултета по дентална медицина към МУ–София през 2000 г. печели конкурс за хоноруван асистент в университета, където преподава и до днес.

През 2017 г. д-р Панайотова завършва и следдипломна специализация по пародонтология в Университета в Генуа. Интересите ѝ са насочени предимно към хирургичното пародонтално лечение и има значителни успехи в запазването на естествените зъби при пародонтит, както и в областта на костната регенерация.

През 2017 г. д-р Панайотова става част от екипа на Клиниката по имплантология на ЕО ДЕНТ, където прилага професионалните си и висококвалифицирани умения в лечението на гингивити и пародонтити, за което е удостоена с приза „Лекар по дентална медицина на 2021 г.“

Тя е член на Етичната комисия към конгреса на Българския зъболекарски съюз и е автор на множество публикации, посветени на профилактиката и лечението на пародонтални заболявания.

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