„Софиямед“ с нов високотехнологичен Център по електрофизиология и кардиостимулация

Медицински комплекс „Софиямед“ разширява обхвата на високоспециализираните си медицински услуги с разкриването на Център по електрофизиология и кардиостимулация . Новата структура функционира на територията на Клиниката по кардиология и инвазивна кардиология в лечебното заведение . Центърът е създаден с цел да предложи на пациентите комплексна, високотехнологична диагностика и дефинитивно съвременно лечение на пълния спектър от ритъмно-проводни нарушения на сърцето.

Ръководител на специализирания Център е д-р Методи Миразчийски – утвърден специалист в областта на кардиологията, електрофизиологията и електрокардиостимулацията. С дългогодишен опит и профилирана подготовка, придобита във водещи сърдечно-съдови центрове у нас, д-р Миразчийски оглавява мултидисциплинарен екип, който прилага най-съвременните европейски терапевтични стандарти.

Центърът по електрофизиология и кардиостимулация на „Софиямед“ предлага пълен цикъл на грижа – от прецизната диагностика, през минимално инвазивното лечение, до дългосрочното проследяване на пациентите, спазвайки най-високите европейски и световни стандарти.

В него пациентите могат да намерят високоспециализирана медицинска помощ при целия спектър от съвременни процедури в областта на кардиостимулацията и лечението на сърдечните аритмии:

Центърът е оборудван със съвременна апаратура за проследяването на практически всеки пациент с имплантирано сърдечно устройство. Той разполага с пълната гама специализирани програматори за проверка, настройка и диагностика на устройства от всички водещи световни производители: Medtronic, Biotronik, Abbott и Boston Scientific.

За нуждите на инвазивното лечение на аритмии, електрофизиологичната лаборатория в Центъра разполага със съвременна полиграфска записваща система и високотехнологична апаратура за криоаблация (лечение чрез „замразяване“) – световно утвърден метод с доказана безопасност и висока успеваемост, особено при пациенти с предсърдно мъждене.

В специализирания център висококвалифицирана медицинска помощ могат да намерят пациенти:

с пристъпни аритмии и такива с ускорен или неправилен пулс, като предсърдно мъждене, предсърдно трептене, надкамерни и камерни екстрасистоли или тахикардии

със забавен пулс (брадикардии, AV блокове), нуждаещи се от имплантирането на пейсмейкър

с хронична сърдечна недостатъчност, подходящи за кардиоресинхронизираща терапия (CRT)

с висок риск от животозастрашаващи аритмии, нуждаещи се от защита с дефибрилатор (ICD)

с необяснима загуба на съзнание (синкоп), изискващи продължително мониториране на ритъма

Високият стандарт на медицинските услуги в Центъра се гарантира от висококвалифициран, мултидисциплинарен екип. Той е съставен от кардиолози с доказан и богат опит в областта на инвазивната кардиология, съвременната електрофизиология и електрокардиостимулацията. За да премине всяка интервенция леко и безболезнено, в екипа неотменно участва специалист по анестезиология и кардиореанимация, който се грижи за комфорта и безопасността на пациента. За осигуряване на максимална прецизност по време на минимално инвазивните процедури, в екипа неотменно участва и медицински физик. Това уникално съчетание от клинична експертиза и технологичен контрол позволява индивидуален подход към всеки пациент и гарантира най-високо ниво на сигурност и прецизност при всяка процедура.

„С разкриването на този Център затваряме пълния цикъл на диагностика и лечение на сърдечно-съдовите заболявания в „Софиямед“. Нашата цел е да предложим на пациентите си алтернатива на доживотния прием на лекарства чрез съвременни, щадящи и иновативни процедури“, коментира д-р Методи Миразчийски, ръководител на Център по електрофизиология и кардиостимулация.

*На снимката отляво надясно:д-р Миразчийски, инж.Милушева, д-р Каменов, д-р Павлов

Екипът на Центъра

Заедно с д-р Методи Миразчийски, за пациентите в специализирания Център се грижат д-р Пламен Каменов и д-р Павлин Павлов – инвазивни кардиолози с дългогодишен опит в кардиостимулацията. Ключова роля за безопасността и успеха на интервенциите имат и опитните медицински сестри, чиято отдаденост е в основата на качеството на грижата. За прецизния технологичен контрол и безупречната работа на апаратурата по време на всяка процедура отговаря инж. Жанет Милушева, медицински физик. Тя осигурява надеждната връзка между технологиите и жизнените показатели, гарантирайки максимална ефективност и безопасност на всеки етап от интервенцията.

Новооткритият Център по електрофизиология и кардиостимулация е достъпен за пациенти от цялата страна. Консултативните прегледи и приемът се осъществяват в Блок 1 на ДКЦ „Софиямед“ на бул „Г. М. Димитров“ № 16 от д-р Методи Миразчийски и д-р Пламен Каменов.

*Прегледите се осъществяват с направление по НЗОК, по Фонд или платено със записване на час на тел.0895 555 444 или онлайн през Superdoc.bg (към графиците на посочените специалисти)