Анамария Симион поема Eli Lilly за България и Сърбия

Анамария Симион е новият генерален мениджър на Eli Lilly за България и Сърбия. Тя има над 15-годишен международен опит във фармацевтичната индустрия, който включва управление на търговски марки, човешки ресурси и мащабни трансформации на бизнес процеси в повече от 90 държави. Сред основните й задачи ще бъдат ускоряването на достъпа на пациентите до иновативни терапии, развитието на местните екипи и въвеждането на дигитални решения. Назначението влиза в сила в момент, когато компанията разширява дейността си в области като метаболитните заболявания, онкологията, имунологията и неврологията.

Опит в повече от 90 държави

Преди да поеме управлението на Eli Lilly за България и Сърбия, Симион е международен старши директор „Човешки ресурси“ в централата на компанията в Индианаполис, САЩ.

На тази позиция тя отговаря за стратегиите за работната сила, развитието на талантите и организационната ефективност в повече от 90 държави, обхващащи над 10 000 служители.

Между 2023 и 2025 г. Симион е старши директор „Бизнес трансформации“. Тя ръководи инициативи, свързани с изкуствения интелект, регулаторните процеси и производството.

Внедрените под нейно ръководство решения с изкуствен интелект са осигурили ефективност, равняваща се на труда на повече от 100 служители на пълно работно време още през първите 12 месеца.

Симион е ръководила и промяна в процесите по етикетиране на продуктите в цялата компания. В резултат срокът за едновременно пускане на пазара на лекарства с различни показания е намален от 24 месеца на по-малко от шест месеца.

Обединила два регионални екипа

В периода между 2020 и 2023 г. Анамария Симион работи в Букурещ, където обединява два клъстера за управление на човешките ресурси в Централна и Югоизточна Европа.

Новата структура обхваща 16 държави и около 400 служители. За три години тя изгражда 75% приемственост за критичните ръководни позиции и постига пълно задържане на най-високо оценените таланти.

По време на кризата в Украйна Симион ръководи мерките за непрекъсваемост на бизнеса и защита на служителите. Компанията отчита, че при изпълнението им не е допуснат нито един инцидент, свързан с безопасността.

Кариера в маркетинга и продуктовото управление

По-рано в кариерата си Симион е международен бранд лидер в областта на ревматологията. Тя участва в създаването на глобалната стратегия за един от ключовите продукти на компанията.

Била е и бранд мениджър за терапевтичните области ендокринология, психиатрия и дерматология в Румъния и Югоизточна Европа. Сред професионалните й постижения е успешното пазарно представяне на Taltz.

Анамария Симион е носител на отличията Marketing Excellence Awards на Eli Lilly през 2014 и 2017 г.

Четири приоритета за България

Като ръководител за България и Сърбия Симион ще работи за ускоряване на достъпа на българските пациенти до иновативни терапии на Eli Lilly. Основните направления са метаболитните заболявания, онкологията, имунологията и неврологията.

Друг важен приоритет е развитието на местния екип и изграждането на устойчива приемственост за ръководните позиции в двете държави.

Предвижда се задълбочаване на партньорствата с медицинската общност, регулаторните органи и представителите на здравната система с цел подобряване на резултатите за пациентите.

Сред задачите й е и внедряването на изкуствен интелект и дигитални решения, които да подпомогнат по-бързия пазарен достъп и да повишат оперативната ефективност.