Търсят нов управител и подуправител на НЗОК

До 12 август 2026 г. могат да бъдат предлагани кандидатури за управител и подуправител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Това реши без дебат парламентарната комисия по здравеопазване.

Комисията одобри процедурните правила, които уреждат условията и реда за номиниране на кандидатите, представянето и публичното оповестяване на документите им, както и изслушването им в парламентарната комисия по здравеопазване. След това изборът ще бъде направен от Народното събрание.

Отделно бяха приети и процедурните правила за избора на нов подуправител на НЗОК, които предвиждат аналогична процедура – номинации, публичност на документите, изслушване и окончателен избор от парламента.

Промените идват след кадровите рокади в началото на юли. На 2 юли 2026 г. Народното събрание прекрати предсрочно мандата на управителя на НЗОК д-р Петко Стефановски със 193 гласа "за", трима "против" и двама "въздържал се". Същия ден депутатите освободиха предсрочно и подуправителя проф. Момчил Мавров с единодушно решение.

Веднага след това парламентът избра д-р Асен Меджидиев за подуправител на Здравната каса.

Според действащата структура на НЗОК институцията разполага с един управител и двама подуправители, поради което процедурата за попълване на ръководството продължава.