Ключова визита от Турция у нас. Подкрепа за образованието и културния обмен

Председателят на Агенцията за турците в чужбина и родствените общности (YTB) Абдулхади Турус е на официална визита в България. Като част от програмата си той проведе среща с новоизбрания главен мюфтия на България д-р Ахмед Хасанов.

По време на разговора Абдулхади Турус поздрави д-р Ахмед Хасанов по повод избирането му за главен мюфтия и му пожела успешен мандат. Основен акцент в срещата бяха възможностите за развитие на сътрудничеството в сферата на образованието и реализирането на съвместни проекти в подкрепа на младите хора в България. Двете страни обсъдиха инициативи, насочени към възпитаването на младите в морални и общочовешки ценности, както и перспективите за тяхното надграждане.

От Главното мюфтийство потвърдиха своя дългосрочен ангажимент за укрепване на духовното образование и културния обмен чрез международни партньорства.

В рамките на визитата си Турус посети и новата сграда на Висшия ислямски институт в София, където се срещна с ръководството и представители на учебното заведение. По време на разговорите бяха отчетени постигнатите до момента резултати и бяха обсъдени бъдещи съвместни инициативи, насочени към развитието на образованието и подкрепата за младите хора.

„Нашата мисия е да бъдем до нашите сънародници по целия свят. Подкрепяме културни, образователни и други инициативи, които допринасят за тяхното развитие. България е важна за нас, а нашите сънародници тук са изключително ценни. Надяваме се заедно да реализираме проекти, които ще бъдат полезни както за тях, така и за обществото като цяло“, заяви Абдулхади Турус.

Официалната делегация ще продължи визитата си с посещения в Пловдив и Момчилград.