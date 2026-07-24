Скандал с хонорарите: Варна отказа 42 000 евро за DARA и 36 000 за Папи Ханс

План-сметката за празничния концерт по случай Деня на Варна на стойност 153 420 евро не получи подкрепата на комисията „Финанси и бюджет“ към Общинския съвет. Причината – според съветниците заложените хонорари на част от изпълнителите са прекалено високи.

Най-сериозни коментари предизвикаха възнагражденията за DARA и Папи Ханс. Според представената разбивка за DARA и шестима танцьори са предвидени 42 000 евро, а за Папи Ханс – 36 000 евро. За сравнение, за група Innerglow са заложени 5000 евро, а за The Center World – 2500 евро.

По време на заседанието общински съветници посочиха, че според направени справки досегашните хонорари на DARA за участия са били между 10 000 и 15 000 лева, а тези на Папи Ханс – между 5000 и 10 000 лева за общински събития. Дори при корпоративни участия възнагражденията им обикновено варират между 10 000 и 20 000 лева, което е значително под сумите, заложени в настоящия бюджет.

Освен хонорарите, в план-сметката са включени и сериозни разходи за организацията на концерта – 17 040 евро за сценично осветление, 16 850 евро за LED екрани, както и средства за озвучаване, охрана, медицинско обслужване, авторски права, логистика и изхранване на артистите.

Подробната финансова разбивка беше представена, след като през миналия месец Общинският съвет отказа да отпусне първоначално поисканите 160 000 евро, тъй като липсваха конкретна програма и ясно разписани разходи.

Съветниците очакват до заседанието на Общинския съвет на 30 юли администрацията да внесе ново предложение с по-реалистичен бюджет. Те подчертаха, че Варна трябва да има празничен концерт, но без неоправдано високи разходи за изпълнители.

Орязаха и бюджета за литературния фестивал

Комисията не подкрепи и първоначалния бюджет на Международния литературен фестивал „Море от книги“. Вместо поисканите 19 294 евро бяха одобрени едва 3770 евро.

Средствата ще покрият шатри за участници и разходите по откриването на фестивала, а всички останали пера отпаднаха. Според съветниците, след като в инициативата участват множество частни издателства, общинското финансиране трябва да бъде ограничено до дейности с обществена значимост.

Повече пари за "Най-дългата вечеря"

За разлика от концерта и литературния фестивал, инициативата „Най-дългата вечеря“, организирана от район „Аспарухово“, получи по-голяма подкрепа.

Финансовата комисия одобри 20 000 евро, вместо първоначално предложените 15 000 евро. Общият бюджет на събитието е 27 500 евро, като според общинските съветници то вече 12 години се е превърнало в една от най-успешните и посещавани традиции във Варна.