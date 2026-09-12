Скандал с хонорарите: Варна отказа 42 000 евро за DARA и 36 000 за Папи Ханс
Общинарите искат по-реалистичен бюджет
Следете всички новини, анализи и коментари за Хонорари. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Общинарите искат по-реалистичен бюджет
Проговори продуцентът Ники Николов
Новият министър направи преглед и анализ на неразплатените задължения
От какво се оплака актьорът
Ето какво се плаща за чалга увеселението
Кали подчерта, че учителите също трябва да бъдат по-добре заплатени
Парите, които взимат звездите
Лошото е, че има кой да ги плаща
Най-хитовите изпълнители пълнят 5-звездните хотели
В екипа е и македонец, работел за "Газпром"
Крис Прат печели по 1,4 милиона долара на епизод
Лили Иванова е абсолютният първенец с шестцифрена тарифа
Ще взимат лекторски хонорари
Джулиани искал 20 000 долара дневно, но не опази президента от процедура по импийчмънт
Ето по колко прибират родните певци по време на пандемията
Класацията се води от София Вергара
Тери Хачър, наричана още грабливата птица е актриса, която е известна с това, че успява да си договори най-високите хонорари за участията си във филми...
Том Ханкс, Джак Никълсън и Камерън Диас са сред най-хитрите бизнесмени в киното
Бившият американски президент Бил Клинтън и съпругата му Хилари Клинтън са заработили над 153 милиона долара само от платени речи, които са произнесли...