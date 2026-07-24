Пълен абсурд! Иде сняг

Времето играе си играе! Краят на юли поднесе необичайно студено време, което повече напомня на ранна есен, отколкото на разгара на лятото. На места в страната тази сутрин термометрите отчетоха температури, каквито рядко се наблюдават по това време на годината.

Най-студено е било в Драгоман, където минималната температура е паднала до едва 6°C. В София денят започна с 9°C, а в Кюстендил бяха измерени 10°C, показват данните на синоптиците от Meteo Balkans.

Изненадите не спират дотук. Заради нахлуването на студен въздух във високите части на планините се очакват валежи от сняг на Черни връх, както и по всички върхове над 2500 метра в Рила и Пирин. Макар снегът да не е необичайно явление по най-високите върхове дори през лятото, подобно застудяване в края на юли е рядкост.

Според синоптиците температурите в момента са между 9 и 16 градуса под климатичната норма за този период от годината. Подобно отклонение е по-характерно за есенните месеци, отколкото за последните дни на юли.

Добрата новина е, че това необичайно застудяване няма да се задържи дълго. През следващите дни се очаква постепенно повишение на температурите и завръщане към по-характерното за сезона лятно време.