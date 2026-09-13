Идва ли промяна. Кога свършва юлският студ
Лятото се завръща с пълна псила
Следете всички новини, анализи и коментари за Юли. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Лятото се завръща с пълна псила
Рядко явление в края на юли
Температурите са с до 16 градуса под нормата, а Черни връх, Рила и Пирин побеляват насред лятото
След краткото захлаждане България влиза в продължителен горещ период с тропични нощи и почти никакво спасение от задуха
Особено засегнати остават Западна Европа, Франция, Испания и Португалия
Причината за очакваното сериозно затопляне е изграждането на мощен термичен и баричен гребен над Балканския полуостров
Преди това юли ще редува слънце, захлаждания и валежи, а Източна България остава най-уязвима от крайности
15 юли 2026 година носи силен повратен момент в астрологичната картина.След напрегнатото начало на месеца влиянието на Луната започва да намалява след...
Някои си припомниха доброто старо време
До края на настоящата седмица времето ще остане сравнително спокойно
Ето кога пенсионерите ще получат парите си за месеца
Тук-там ще вали, вижте кога
Астролозите свързват месеца с Юпитер в Лъв, силна Венера и обрати, които могат да отворят нови врати
През следващите дни времето в България ще остане динамично
За много знаци месецът ще бъде свързан с пари, дом, семейство, нови запознанства, професионални промени и лична реализация
Месецът ще започне с динамично време
Увеличените пенсии трябва да бъдат изплатени на 7 юли, а средната пенсия се очаква да стигне 543 евро
Валежите ще са под нормата
Настоящите атмосферни сигнали сочат, че месецът има потенциал да бъде с температури малко над климатичната норма
Предстоят им неочаквани предложения, важни срещи и благоприятни обстоятелства