Времето през юли. Ето кога живакът ще удари 40 градуса

Анализите на стратосферната циркулация и остатъчните сигнали от полярния вихър показват, че през юли атмосферата над Северното полукълбо ще остане в типичния си летен режим. Полярният вихър е практически изчезнал като активен фактор, а над Европа все по-осезаемо ще доминират процесите в тропосферата – разширяване на Азорския антициклон, периодични нахлувания на горещ въздух от Северна Африка и краткотрайни преминавания на атмосферни смущения от Централна Европа.

За България това означава преобладаващо слънчево и горещо време, прекъсвано от кратки периоди на нестабилност с гръмотевични бури. Валежите ще бъдат неравномерно разпределени – на много места ще липсват за продължителни периоди, докато в други райони локални бури могат да донесат значителни количества дъжд за кратко време.

Настоящите атмосферни сигнали сочат, че юли има потенциал да бъде с температури малко над климатичната норма, особено през втората половина на месеца, пише "Метео Балканс".

Първо десетдневие (1 – 10 юли)

Очаква се период на нестабилно и малко по-хладно време в първите дни на юли, причината е преминаващ през страната студен атмосферен фронт. Над по-голямата част от България ще се развиват гръмотевични бури, ще валежи, градушки , а северозападният вятър ще се усили. След 5-7 юли, атмосферата ще се стабилизира, ще преобладават повече слънчеви часове, а температурите постепенно ще се повишават.

На отделни места в Западна България, Рило-Родопската област и Стара планина са възможни краткотрайни гръмотевични бури, но те ще имат локален характер и няма да обхващат цялата страна.

Минималните температури ще бъдат между 15°С и 20°С, а дневните ще достигат 30°С – 35°С, като в най-топлите райони на Дунавската равнина и Горнотракийската низина не са изключени стойности около 36°.

По Черноморието времето ще бъде приятно за почивка – с повече слънце, слаб до умерен бриз и температури между 28°С и 31°С, а морската вода постепенно ще се затопля до около 24°С – 25°С.

Второ десетдневие (11 – 20 юли)

През средата на месеца вероятността за установяване на по-продължителен горещ период се увеличава. Според анализите над Южна Европа ще се разширява област на високо атмосферно налягане, която ще ограничава преминаването на студени фронтове към Балканите.

Това ще създаде условия за няколко последователни дни с високи температури и много слънчеви часове. Горещият въздух от Средиземноморието и Северна Африка ще повишава температурите в почти цялата страна.

Максималните стойности ще бъдат между 33°С и 38°С, а в отделни райони на Северна България и Тракийската низина могат временно да достигнат 39°С.

Въпреки доминиращото слънчево време, към края на периода не е изключено преминаване на слабо атмосферно смущение, което да предизвика краткотрайни гръмотевични бури в западните райони и планините. Те ще бъдат локални, но на отделни места могат да бъдат интензивни и придружени със силни пориви на вятъра и градушки.

Трето десетдневие (21 – 31 юли)

Последната част на месеца ще запази типично летния си характер. Атмосферата ще остане сравнително стабилна, а антициклоналното влияние ще продължи да доминира над Балканския полуостров.

Очакват се продължителни слънчеви периоди, като вероятността за валежи ще бъде най-ниска в Източна България и по Черноморието. В западните и планинските райони ще има условия за следобедни купесто-дъждовни облаци, но валежите ще бъдат предимно локални.

Минималните температури ще бъдат между 17°С и 22°С, а максималните ще достигат 32°С – 37°С, като през отделни дни в най-горещите райони на страната не са изключени температури около 39°С – 40°С.

Нощите също ще останат сравнително топли, особено в големите градове, където минималните температури трудно ще падат под 20°С. Това ще създава усещане за продължителна гореща вълна.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com