Парите тръгват към четири зодии: Две дати могат да обърнат играта
15 октомври и 16 ноември се очертават като особено силни моменти за сделки, предложения и нови източници на доход
Следете всички новини, анализи и коментари за Месец. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
15 октомври и 16 ноември се очертават като особено силни моменти за сделки, предложения и нови източници на доход
Това стана ясно от жалейка, публикувана в мрежата
Настоящите атмосферни сигнали сочат, че месецът има потенциал да бъде с температури малко над климатичната норма
Юпитер в Лъв отваря път към любов, пари, кариера и съдбовни промени
Обясни синоптичната обстановка с мощен антициклон над Европа
Дизелът води ръста, бензините също нагоре, натискът върху домакинствата се засилва
Върховният представител на Съвета за мир в Газа Николай Младенов цитира Рубио
Те идват на света с мисия да разкрият по-висша цел
Временни автобусни линии ще заместят релсовите превозни средства
Те се отличават със страстта си към живота и вътрешното си призвание
Такива хора могат да възприемат информация или неща, които са недостъпни за другите
Тяхното присъствие може да озари дори най-мрачния ден
Тяхната енергия излъчва спокойствие, топлина и интуитивна доброта
Логиката и интуицията са комбинация, която открива необичайни възможности
Всеки от нас има невидим духовен екип – съюзник по пътя на съдбата
Когато търсите късмет, подкрепа или вдъхновение, е нормално да се обърнете към него
Силата, идваща от предишни превъплъщения, е техен вътрешен източник на знание и интуиция
Меркурий приключи периода си на ретроградност, а Венера е в хармония с Юпитер
Определени периоди от годината са особено благоприятни за мечтаещите да блеснат в дигиталния свят
Родените през април например се отличават с дълбочината на чувствата и страстта си