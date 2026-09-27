Лунният календар за октомври посочи най-добрите дни за нова прическа

Нов месец, нов сезон и желание за промяна - октомври често е моментът, в който решаваме да скъсим косата, да сменим цвета или да опитаме напълно различна прическа. Според традиционните лунни календари обаче не всеки ден е еднакво подходящ за посещение при фризьора. През октомври 2026 г. има няколко особено благоприятни периода, но и дни, в които радикалните промени е по-добре да бъдат отложени.

Важно е да се уточни, че връзката между фазите на Луната и състоянието или растежа на косата не е научно доказана. Лунният календар е част от популярната астрологична традиция и може да се използва като любопитен ориентир, а не като медицинска или козметична препоръка.

Кога Луната расте и кога намалява през октомври

Астрономическият календар за България показва, че октомври започва при намаляваща Луна. Последната четвърт настъпва на 3 октомври, а новолунието е на 10 октомври. След него Луната започва да нараства, първата четвърт е на 18 октомври, а пълнолунието настъпва на 26 октомври. След това до края на месеца тя отново намалява.

Това означава, че намаляващият период обхваща началото на месеца до новолунието, а след 10 октомври започва нарастващата фаза. След пълнолунието на 26 октомври отново идват дни на намаляваща Луна.

В различните традиции на лунния календар на фазите се приписва различно значение. Нарастващата Луна най-често се свързва със стимулиране на растежа и обновяването, докато намаляващата се предпочита от хора, които искат прическата да запази формата си по-дълго и косата да не израства толкова бързо.

Това са най-добрите дни за фризьор

Според лунния календар за красота сред най-благоприятните периоди през октомври се открояват 5-9 октомври, 16-19 октомври и 26-28 октомври.

Особено добри се смятат дните, когато Луната преминава през знаци като Лъв, Дева, Козирог и Телец. В астрологичната традиция Лъв се свързва с по-обемна и впечатляваща коса, Дева - с подреденост и лесно оформяне, а Телец и Козирог - със стабилност и запазване на резултата.

На 5 и 6 октомври Луната е в Лъв, а на 7 и 8 октомври преминава през Дева. Това прави първата седмица на месеца един от предпочитаните периоди за нова прическа според лунните вярвания.

Друг силен момент идва около 16-18 октомври, когато Луната преминава към Козирог. Тези дати се смятат за подходящи за класическо подстригване, оформяне на прическата и процедури, при които се търси по-предвидим резултат.

На 26 и 27 октомври Луната е в Телец. Това отново е знак, който традиционните календари поставят сред благоприятните за грижа за косата. Трябва обаче да се има предвид, че на 26 октомври настъпва пълнолуние, затова някои лунни практики препоръчват по-умерени промени именно в този ден.

Риби и Рак носят предупреждение

По-предпазливи трябва да бъдат хората, които стриктно следват астрологичния календар, когато Луната преминава през Риби и Рак.

Рак се свързва с по-трудно оформяне на косата и според традиционните вярвания не е най-подходящото време за агресивни процедури и силно боядисване. През октомври Луната преминава през Рак на 2-4 октомври и отново на 30-31 октомври.

Риби се появява по-късно през месеца - основно на 21-23 октомври. Тези дни традиционно се смятат за по-непредвидими за подстригване и оформяне. Ако посещението при фризьора не може да бъде отложено, календарът препоръчва по-леки процедури - подрязване на краищата, освежаване на прическата или корекция на корените вместо драстична промяна.

Новолунието е на 10 октомври

Особено внимание привлича 10 октомври, когато настъпва новолунието. В лунните календари този момент често се разглежда като граница между два цикъла и ден, в който резултатът от сериозна промяна може да бъде по-труден за предвиждане.

Затова хората, които следват подобни традиции, предпочитат да отложат радикалното скъсяване, смяната на цвета или химическото къдрене за няколко дни.

Пълнолунието на 26 октомври също има особено място в лунната символика. Някои календари го смятат за подходящо за освежаване и грижа, докато други препоръчват да се избягват крайности.

Най-важните дати накратко

Ако планирате нова прическа през октомври, най-благоприятните периоди според лунния календар са 5-9, 16-19 и 26-28 октомври. По-внимателно трябва да се подхожда на 2-4, 21-23 и 30-31 октомври, когато Луната преминава през Рак или Риби.

За хората, които не искат да рискуват непосредствено около смяната на лунния цикъл, 10 октомври също може да остане ден за почивка от големите експерименти.

А дали Луната действително ще реши как ще изглежда новата прическа, остава въпрос на лична вяра. Със сигурност обаче добрият фризьор, подходящата грижа за косата и реалистично избраният стил продължават да бъдат много по-надеждни съюзници.