Аромат на тутманик и сватбарски ориз завладява Мирково

Мирково днес ще ухае на домашен тутманик, сватбарски ориз и още куп изкушения от българската кухня. От 14:00 часа централният площад се превръща в сцена на националния кулинарен фестивал „Вкусовете на България“, който събира традиционните регионални рецепти, младите кулинари и популярни имена от телевизионните формати. Входът е свободен, а приготвената по време на празника храна ще бъде раздавана за безплатна дегустация до изчерпване на количествата.

Hell’s Kitchen влиза в кухнята на Мирково

Голямото кулинарно шоу ще бъде поверено на Никола Симеонов и Тоби Димова от Hell’s Kitchen. Този път обаче те няма да бъдат сами зад импровизираните кухни - към тях ще се присъединят деца и възрастни от Мирково, както и млади кулинари от професионалното училище по туризъм в Пирдоп.

Участниците ще бъдат разделени на два отбора и ще приготвят ястия на живо пред публиката. Финалната дума ще има специално избран дегустатор, който ще опита резултата и ще оцени представянето им.

Тутманикът и сватбарският ориз излизат на сцената

Особено място във фестивала е отделено на кулинарното наследство на Средногорието. Сред звездите на трапезата ще бъдат домашният тутманик и характерният за Мирково сватбарски ориз - ястие, тясно свързано със семейните и празничните традиции на района.

Именно съхраняването на подобни рецепти е сред основните идеи на „Вкусовете на България“. Организаторите искат местната кухня да не остане просто спомен от старите тефтери на бабите, а да бъде предавана на младите и да се превърне в част от туристическата визитка на различните региони.

Всичко приготвено отива при публиката

Най-приятната част за посетителите идва след кулинарното състезание. Храната, приготвена по време на фестивала, ще бъде предложена за безплатна дегустация до изчерпване на количествата, така че гостите няма само да гледат как се готви, а ще могат лично да опитат резултата.

За посетителите е осигурена и безплатна вода DEVIN. Така фестивалът съчетава демонстрациите на живо с истински празник на местните вкусове и възможност хората да се срещнат непосредствено с майсторите на храната.

Музика за десерт

Кулинарният празник няма да приключи само с готвенето. За настроението на централния площад ще се погрижат Красимир Недялков, Ивелина Иванова и Пламена Петрова, позната на широката публика от „Като две капки вода“.

Ивелина Иванова пристига в Мирково само дни след представянето на първия си музикален видеоклип „Испанска китара“. Така към ароматите от кухните ще се добави и музикална програма, която трябва да превърне следобеда в истински празник за цялото семейство.

България през вкусовете на регионите

„Вкусовете на България“ има по-голяма амбиция от организирането на отделни кулинарни събития. Инициативата представя страната като дестинация за гастрономически туризъм и показва, че почти всяко населено място има свои рецепти, продукти и истории, които могат да привличат гости.

Фестивалът се реализира с подкрепата на Министерството на туризма и Министерството на културата, а домакин на днешното издание е Община Мирково. Началото е в 14:00 часа на централния площад, като достъпът за всички посетители е свободен.

Днес Мирково няма да бъде просто поредната спирка на фестивала. За един следобед селото ще се превърне в кулинарната столица на Средногорието - с мирис на прясно изпечен тутманик, традиционен сватбарски ориз, музика и рецепти, които заслужават да бъдат пазени и предавани нататък.