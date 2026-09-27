Край на сушилника насред стаята. 3 умни решения за прането

С идването на есента започва познатото домакинско главоболие - къде да сушим прането, когато навън е студено и влажно. Подвижните сушилници бързо окупират хола, спалнята или коридора, пречат на движението и създават усещане за безпорядък. Интериорните специалисти обаче предлагат три решения, които използват шкафовете, стените и дори тавана, вместо ценната площ на пода.

1. Сушилникът влиза в шкафа

При основен ремонт едно от най-практичните решения е сушилникът да бъде вграден в шкаф с пълна височина. Така, когато не се използва, конструкцията остава напълно скрита и помещението запазва подредения си вид.

„Ключът е да се помисли как най-добре да се освободи пространството на пода от обемистите сушилници, които заемат ценно място и затрудняват придвижването“, обяснява Нтола Обази от Kutchenhaus.

Според нея издърпващите се сушилници, монтирани директно в шкафовете, позволяват да се използва максимално наличното пространство. След като дрехите изсъхнат, конструкцията просто се прибира обратно.

Има и по-лесен вариант - в долната част на шкафа да се направи издърпваща се платформа, върху която да се поставя обикновен сгъваем сушилник. Така той не стои постоянно насред стаята.

2. Прането се качва на тавана

В малки помещения височината често остава неизползвана. Именно затова таванните сушилници отново стават популярни. Те висят високо над пода и могат да бъдат спускани само когато трябва да се простре прането.

„Помощните помещения обикновено са най-малките, но най-натоварените помещения в дома, така че интелигентното планиране е ключово“, казва Ал Брус, основател на Olive & Barr.

Той препоръчва система с макари, която позволява сушилникът да се спуска за простиране и след това отново да се повдига към тавана. Така мокрите дрехи не заемат работната зона и отпада необходимостта от голям свободностоящ сушилник.

Решението е особено подходящо за помещения с високи тавани, където неизползваното пространство над главата може да поеме голяма част от прането.

3. Стенният вариант е най-лесен без ремонт

За хората под наем или за тези, които не планират основно преустройство, стенният сушилник е най-простото решение. Той може да бъде монтиран над радиатор, до пералнята или върху свободна стена и да се разгъва само при необходимост.

Така дрехите остават на едно място, не се разнасят из цялото жилище и не пречат на ежедневните дейности. След използване конструкцията се прибира плътно към стената и почти не заема пространство.

И трите решения следват една и съща проста идея - вместо да се търси още свободен под за прането, трябва да се използват стените, шкафовете и височината на помещението. Така дори през най-влажните есенни и зимни дни сушенето на дрехи не е задължително да превръща дома в импровизирана пералня.