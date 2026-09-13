БЛС: Поредните законодателни промени – популизъм или реални решения
Не е време за експерименти на гърба на българското здравеопазване
Следете всички новини, анализи и коментари за Решения. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Не е време за експерименти на гърба на българското здравеопазване
България и Турция затвърдяват ролята си в новата архитектура на сигурността
Министрите ще обсъждат назначения, областни администрации и контрола върху дружества като „Информационно обслужване“ и „София Тех Парк“
Стратегическата цел остава непроменена – повече български компании да получат достъп до навременно финансиране
Кои са забранените дейности в района
Предприеха се много бързи действия
Най-добрите частни клубове само за членове в Лондон
Важно решение за износа на горива
2600 души вече се възползваха от новия подход
Ето какво очаква и другите зодиакалните знаци
Свързани са с вноските и възрастта
Решенията ще бъдат приемани от Съвета на ЕС с квалифицирано мнозинство, а не с единодушие
Не сме давали материали на прокуратурата, обяви компанията
България има нужда от редовно правителство с пълен управленски мандат, обявиха двете коалиции
С ад-хок мнозинства се вземат решения, които натоварват бюджета с милиони на година
Очаква ни силно трансформиращ период
Спокоен ден очаква знаците от хороскопа днес
По думите му е необходим процес на смело колективно взимане на решения в ПП-ДБ
В политиката извън скандалите и компроматите има и нещо реално за хората
На последното заседание бяха избрани заместник-председатели на Съвета, както и състави на постоянните комисии