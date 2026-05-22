Извънредни решения за хижата на ужасите в Петрохан

В началото на април, служебният министър на околната среда и водите Юлиян Попов със своя заповед обяви четири нови защитени територии в България.

Сред тях особено внимание предизвика новата защитена местност „Карниолска блатница – с. Гинци“, разположена в землището на годечкото село Гинци. Територията обхваща площ от 55 234 кв. м.

След обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ на 12 май бе направен анализ на посочените координати, които ясно очертават границите на защитената зона. Те показват, че територията се намира в непосредствена близост до хижа „Петрохан“, станала арена на трагичния случай от февруари. Така районът около хижата вече попада в защитена природна зона с редица ограничения за различни дейности.

Със заповедта е въведен строг режим за опазване на местността. В границите на защитената територия се забраняват строителство, с изключение на ремонт и поддръжка на съществуващи обекти и съоръжения, поставяне на преместваеми обекти, залесяване, складиране на дървен материал, разораване и земно-изкопни дейности, промяна на водния режим, бивакуване, палене на огън, замърсяване, паша, движение и престой на моторни превозни средства, внасяне на неместни видове, както и търсене, проучване и добив на подземни богатства.

Ограниченията включват още търсене и добив на подземни богатства, археологически разкопки, засипване с почва и инертни материали, както и всякакви дейности, които могат да доведат до изменение на естествените характеристики на терена. Изключение се допуска единствено за дейности, свързани с подобряване състоянието на защитения растителен вид и местообитанието му.

На практика това означава, че в района около хижа „Петрохан“, която беше използвана като база на Национална агенция „Контрол на защитените територии“ на Ивайло Калушев, вече са забранени строителството, изкопните дейности, търсенето и добивът на подземни богатства, както и археологическите разкопки.

Дали обявяването на района за защитена зона има връзка с трагичните събития от началото на февруари и последвалия обществен интерес към дейността на НПО-то, може единствено да бъде предмет на предположения. Факт е обаче, че в началото на февруари в хижа „Петрохан“ бяха открити три тела, а само два месеца по-късно районът вече е със специален защитен статут и строг ограничителен режим за редица дейности.

Територията е обявена за защитена заради новооткрито и едно от малкото потвърдени находища в България на карниолската блатница (Eleocharis carniolica) – рядък и застрашен растителен вид. Той е включен в Червената книга на България като „застрашен“, както и в европейската директива за опазване на местообитанията и Бернската конвенция.

Находището се намира в торфищен район в близост до прохода Петрохан. Мястото представлява специфично влажно местообитание, в което се развива и торфеният мъх Sphagnum cuspidatum – също вид с висока природозащитна стойност. Популацията му се наблюдава още от 2014 г. в рамките на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com