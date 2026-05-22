Празничният ад се стовари по пътищата

Километрични задръствания от камиони и автомобили се образуваха по автомагистрала "Тракия", предаде "Булфото".

Най-сериозен е трафикът на изходите на София в посока Пловдив и Бургас, където колоните се движат бавно, а на места почти спират.

От Агенция "Пътна инфраструктура" предупредиха, че близо 490 хиляди автомобила се очаква да напуснат столицата в почивните дни.

Традиционно най-натовареното трасе ще е АМ "Тракия" - близо 204 хил. превозни средства, по АМ "Струма" - над 111 хил., по АМ "Хемус" - около 85 хил., а останалите по други отсечки от пътната мрежа.

Най-интензивно е движението днес и в последния почивен ден - 25 май /понеделник/.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com