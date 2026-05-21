Правителството действа ускорено за отпушване на пътя към Пампорово

Правителството и МРРБ залагат на най-бързото, а не на най-евтиното решение за възстановяването на пътя, засегнат от голямото свлачище край Пампорово. Това стана ясно от думите на регионалния министър Иван Шишков по време на изслушването му в парламента.

Той подчерта, че като министър и представител на "Прогресивна България" ще направи възможното трасето да бъде възстановено в максимално кратък срок. Основният вариант, който се разглежда, е изграждане на мостово съоръжение.

"Това, което мога да кажа, което го казах първия ден - аз като регионален министър и ние като политическа сила ще направим възможното по най-бързия начин да възстановим пътя, а не по най-евтиния", заяви Шишков пред депутатите.

Министърът допълни, че в политически аспект няма да се пестят пари, ако това би забавило решението. По думите му в технически план ще бъде търсен най-добрият вариант, който едновременно да е надежден и да позволи бързо възстановяване на движението към курорта.

Шишков отново посочи, че най-вероятното и целесъобразно решение е изграждането на мостово съоръжение. Така трасето може да бъде изведено от най-рисковата зона, вместо да се разчита на временно и по-несигурно възстановяване върху активен терен.

По думите на министъра свлачището не е било регистрирано в МРРБ, тъй като назад във времето не са подавани сигнали за него. То остава активно, а основният фактор за задействането му е сериозното преовлажняване на терена. Установено е, че подпочвените води са на дълбочина между 50 сантиметра и 1,50 метра.

Паралелно с работата по техническото решение държавата разширява проверките за причините и рисковете в района. Направени са тестове на близкия язовир, които изключват загуба на вода от него. Предстои да бъде обследван и язовирът в Пампорово.

ДНСК извършва пълна проверка на привързването на околните обекти към водопроводната и канализационната мрежа. "В момента Дирекция „Национален строителен контрол“ с мое писмо и със заповед на началника на Дирекция „Национален строителен контрол“ е на проверка в Смолян, за да проверява абсолютно всичко, свързано с обектите", каза министърът.

Шишков уточни, че е разпоредил водопроводът и каналът да бъдат попълнени в кадастъра, за да е ясно откъде преминават и дали има потенциална възможност за течове. Това трябва да даде по-пълна картина за състоянието на инфраструктурата около свлачището и да помогне за избора на най-сигурното решение.

По темата за обходния път министърът напомни, че трасето е общинско. МРРБ помага на общината с трасиране и кадастрални данни за изграждането на обходен маршрут, но Шишков уточни, че държавата няма право да го финансира директно чрез АПИ.

