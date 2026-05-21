Кабинетът на Радев залага на спокойствие вместо бюджетен шок

Правителството е изправено пред ключов избор за бъдещия бюджет - дали да заложи на по-строга финансова рамка, или на мек свръхдефицит, който да позволи преминаване през турбулентния период без сътресения за домакинствата. Това обясни пред БНТ вицепремиерът Иво Христов.

Той подчерта, че решението ще бъде взето от кабинета и в частност от вицепремиера Гълъб Донев, когото определи като "консервативно мислещ и много компетентен финансист". Христов посочи, че според него при непредвидените разходи около "Евровизия" държавата трябва да остане реалистична. Той изтъкна, че профилът на "Прогресивна България" е благоразумен и насочен към запазване на социалната устойчивост.

"Това ще реши правителството и в частност моят колега, вицепремиерът Донев, който е консервативно мислещ и много компетентен финансист. Но според мен, предвид непредвидените харчове, които се появяват около "Евровизия", ние все пак трябва да бъдем реалисти и да заложим на мек свръхдефицит", каза Христов.

По думите му приоритетът е държавата да не допуска резки решения, които могат да натоварят хората в момент на несигурност. "Ние се стараем да запазим всички социални плащания, включително и пенсиите, т.е. да осигурим устойчивост на домакинствата, за да има какво да преразпределяме и догодина. Т.е. да преминем през турбулентния период без да клатим лодката", заяви вицепремиерът.

Високите цени и инфлацията

Христов коментира и мерките на кабинета срещу високите цени и инфлацията, като подчерта, че правителството прави реално усилие, но задачата не може да бъде изпълнена само от изпълнителната власт. Според него в борбата с ценовия натиск трябва активно да участват Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на конкуренцията и Българската народна банка.

"Всички български граждани си патят от цените, всички виждат проблема. Всеки един от нас. И имаме интерес те да бъдат модерирани. Правителството предлага пакет от мерки, прави истинско усилие, но важно е да отбележим, че борбата с ръста на цените не може да бъде извършена само от правителството", каза Христов.

Той припомни, че част от институциите, от които се очакват действия, са самоуправляващи се и не са под влиянието на "Прогресивна България". "Ние се опитваме, ние ги каним, ние провеждаме разговори, от тях се очакват активни действия", заяви вицепремиерът.

По думите му мнозинството в парламента също се опитва да направи работата на Народното събрание по-ефективна. Христов посочи, че опозицията е необходима, но трябва да бъде по-градивна, а не само "декларативна" и "многошумна".

Разговорът Радев-Тръмп

Христов коментира разговора между министър-председателя Румен Радев и президента на САЩ Доналд Тръмп, като подчерта, че това е „нов тип взаимоотношения“, в които „президент с президент говори“.

„Това, че президентът Тръмп разговаря по телефона с премиера Радев е признание за институционални диалози и за възможността да се поставят въпроси на най-високо ниво“, каза Христов и допълни: „Това, че президентът Радев е поставил един дългогодишен, десетилетен проблем с визите, според мен, е важен момент и нещо, което всички българи очакват.“

Той направи и критичен коментар за предишните отношения между София и Вашингтон: „Не ние сме канили самолетите на летище София. А вероятно чухте Марко Рубио преди дни, който каза, че българската власт е била чудесна и е казала „да“, без дори да попита за какво я молят. Това са тип взаимоотношения, които ние наследихме.“ Според Христов сега „диалогът тече между президенти“, а не чрез посредници.

Външната политика

По темата за външната политика Христов заяви, че България вече търси „известен баланс“ в отношенията си с различните центрове на влияние. „Самият факт, че задавате въпроса, показва, че вече има известен баланс в българската външна политика“, каза той. По думите му страната води диалог както с Брюксел, така и с Берлин, Париж и Вашингтон.

Вицепремиерът подчерта, че България трябва да защитава собствените си интереси: „Ние дискутираме с различните центрове за вземане на решения“, а това „придава друга тежест и известна независимост на българската външна политика“. Като пример той посочи темата за визите за САЩ и опасенията около споразумението „Меркосур“, което според него „поставя под въпрос конкурентоспособността на нашите производители, особено в агросектора“.

Вицепремиерът коментира и позицията на България за трибунал срещу Владимир Путин, като защити реалистичния подход на правителството. "Защо да сме аутсайдери? Ние не сме единствените. Ние сме реалисти. Няма как нереалното да победи действителността", заяви Христов.

