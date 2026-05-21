България е все по-близо до голямата цел за визите

Правителството на премиера Румен Радев търси политическо решение за отпадането на визите за САЩ. А това е тема, която от години остава сред най-чувствителните за българските граждани, коментира на дипломатът Елена Поптодорова пред бТВ. Тя припомни, че всяко българско правителство е поставяло този въпрос пред Вашингтон.

По думите й страната ни все още не покрива формално основния критерий - отказите за визи да паднат под 3%, но напредъкът е значителен. В момента отказите са около 5%, при около 10% през 2023 г. и 19% преди 15 години.

Поптодорова обясни, че именно този спад показва сериозно движение в правилната посока. Според нея България е изпълнила голяма част от условията за облекчаване на режима, но остава последната пречка, която изисква допълнителни усилия и силна дипломатическа работа.

„Тъй като номинално все пак не покриваме критериите, може би затова правителството на премиера Румен Радев търси политическо решение на проблема. Обаче нека все пак припомним, че разговорът, който той проведе с американския президент Доналд Тръмп, тръгна от самолетите, разположени на летище „София". Тоест самолетите и визите вървят ръка за ръка", каза дипломатката.

Според нея Радев добре разбира международния контекст и се опитва да използва момента, за да постави на масата въпрос с пряко значение за българските граждани. Поптодорова посочи, че САЩ вероятно ще търсят още подкрепа за конфликта в Близкия изток, а българският премиер се стреми да превърне тази ситуация във възможност за напредък по визовия режим.

Дипломатката припомни, че дори при евентуално отпадане на визите режимът трябва да бъде пазен с внимателна политика. Тя даде пример с Унгария, която получава безвизов режим през 2008 г., но през 2011 г. той е бил за кратко отменен заради злоупотреби, свързани с улеснено раздаване на паспорти на хора с унгарски произход от други страни.

Така темата остава едновременно дипломатическа, политическа и практическа. България вече е много по-близо до изискванията на Вашингтон, а кабинетът на Румен Радев се опитва да ускори процеса чрез активен разговор със САЩ и чрез търсене на решение, което да донесе реално облекчение за българските граждани.

