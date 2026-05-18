Германия посреща Румен Радев за ключова среща на върха

Берлин ще бъде сцената на първата голяма външнополитическа изява на премиера Румен Радев след поемането на властта. Тази вечер той ще разговаря с германския канцлер Фридрих Мерц в среща, която се следи внимателно както в София, така и в европейските политически среди.

Изборът именно на Германия за първа задгранична визита не е случаен - той идва в момент, когато Европа пренарежда икономическите и отбранителните си приоритети. Очакванията са разговорите да покажат дали България ще успее да заеме по-видимо място в новите стратегически планове на Европейския съюз.

Посещението е организирано по покана на германския канцлер и започва с официална церемония с военни почести в Берлин. След нея Радев и Мерц ще проведат разговор насаме, а по-късно към дискусиите ще се присъединят и официалните делегации на двете държави. В българската група са вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, както и външният министър Велислава Петрова.

Зад дипломатическия протокол обаче стоят далеч по-големи залози. Германия е най-важният икономически партньор на България, а търговията между двете държави вече надхвърля 12 млрд. евро годишно. Стотици германски компании работят у нас, най-вече в автомобилната индустрия и производството, като осигуряват хиляди работни места. Само германските инвестиции в България през 2025 г. достигат 4,2 млрд. евро според данните на БНБ.

Специален акцент в разговорите се очаква да бъде поставен върху отбранителната индустрия - сектор, който през последните месеци се превърна в една от най-чувствителните теми за Европейския съюз и НАТО. Именно тук България се опитва да се позиционира като важен регионален партньор чрез проектите с германския оръжеен гигант „Райнметал“.

Концернът вече развива инвестиции в България, свързани със заводи за барут и боеприпаси по стандартите на НАТО. Част от тези проекти бяха договорени още по време на президентския мандат на Радев и сега се разглеждат като основа за много по-мащабно индустриално партньорство между София и Берлин.

Миналото лято Радев присъства на откриването на нов завод на „Райнметал“ (на снимката горе), където направи заявка, че България трябва да бъде включена по-активно в общоевропейските програми за отбрана и високи технологии. Днешната визита в германската столица ще покаже дали тези намерения могат да се превърнат в реални политически и икономически договорености.

