Радев вади пакет от мерки срещу скъпотията още днес

Очаква се днес „Прогресивна България“ да внесе в парламента пакет с конкретни мерки за овладяване на високите цени у нас. Още преди дни премиерът Румен Радев обяви, че новото управление ще предложи законодателни промени, насочени към ограничаване на причините за поскъпването на основни стоки и услуги.

Първата законодателна инициатива на новото мнозинство ще бъде внесена от Явор Гечев. По думите му се подготвят промени в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. Те ще включват разширяване на кръга от нарушения, за които търговците могат да бъдат санкционирани, както и значително увеличаване на глобите при установени злоупотреби.

Управляващите ще предложат и законопроекти, с които част от действащите в момента мерки да останат в сила и през следващите месеци. От мнозинството вече заявиха, че ще използват опита на западни държави, където подобни механизми са дали резултат в борбата с инфлацията и прекомерните надценки.

Очакват се и първите резултати от анализа на държавните разходи, който беше възложен на министрите във всеки сектор. Именно от тези проверки ще зависи и подготовката на новия бюджет. Румен Радев вече предупреди, че проверките може да разкрият „финансови бомби“, заложени в различни системи на държавата.

