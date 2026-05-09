Вицепремиерът Христов: Атаките срещу кабинета започнаха преди клетвата

Правителството на "Прогресивна България" няма да получи обичайните 100 дни толеранс и още от първите си часове е подложено на политически и медиен натиск. Това заяви вицепремиерът Иво Христов в интервю за БНТ, в което очерта фронтовете, пред които е изправен кабинетът на премиера Румен Радев.

Христов говори за "дълбока държава", критики от десницата, тежка финансова ситуация и готвени законодателни мерки срещу високите цени. Вицепремиерът защити и позицията на Радев за еврото, като обяви, че България е избързала с приемането на общата валута.

Атаки на всички нива

Според Иво Христов новото управление влиза в мандата си в условия на силен политически отпор. „Не очаквам новото правителство да има 100 дни толеранс. Очаквам отпор на всички нива - медии, дълбока държава, партии“, заяви той.

Христов посочи, че кабинетът е избран със 124 гласа, а не със 131, тъй като министрите от "Прогресивна България" не са участвали във вота за собственото си правителство.

Десницата не може да преживее загубата

Вицепремиерът отправи остри критики към десните формации и коментира реакциите в социалните мрежи срещу неговото назначение. „С нищо не мога да помогна на десницата да преодолее своята травма от загубата си на 19 април. Тя се вкопчва в своите обсесии с давност 36 години“, каза Христов.

Той реагира и на подигравките в интернет, че ще отговаря за "съветската пропаганда" в кабинета. По думите му ресорите образование, култура, туризъм и спорт са свързани с човешкото развитие и бъдещето на държавата.

Удар по ПП и ДБ за Пеевски

Иво Христов атакува ПП и ДБ и заради предложението им за временна комисия, свързана със Делян Пеевски. „ПП и ДБ искат да изядат полезното парламентарно време за нуждите на своя пиар. Искат да обсебят трибуната да продават патос и нравоучение“, заяви вицепремиерът.

Според него е лицемерно именно ПП и ДБ да атакуват Пеевски, след като доскоро са управлявали заедно със него.

Въпреки острия тон към ПП и ДБ той не изключи бъдещо сътрудничество със тях по теми като смяната на Висшия съдебен съвет и избора на нов главен прокурор.

Признание за тежката икономическа ситуация

Иво Христов призна, че правителството поема властта в изключително тежък икономически момент. „В момента дори най-деполитизираната домакиня вижда, че положението не е добро, когато отиде до магазина“, каза той.

Според вицепремиера войните, кризата в Европейския съюз и световната ситуация със горивата поставят кабинета в много сложна позиция. Той предупреди, че левите политики няма как да бъдат приложени в пълния им вид заради ограничения бюджет.

По думите му вицепремиерът Пулев вече работи по законодателни мерки за овладяване на цените, но това няма как да стане само със административни действия.

България избърза с еврото

Христов защити и старата позиция на премиера Румен Радев за необходимостта от референдум относно приемането на еврото. „Румен Радев беше прав преди година, когато каза, че трябва да има референдум за точния момент. Виждаме сега резултата. Цените скочиха“, заяви той.

Като пример Христов посочи рязкото поскъпване на услугите. „Във фризьорските салони са двойни“, каза вицепремиерът.

Отговор на скандиранията "Тук не е Москва"

По повод възможни бъдещи протести със слогана „Тук не е Москва“, Иво Христов заяви, че подобни лозунги са лишени от смисъл. „Разбира се, че тук не е Москва. Това е глупаво скандиране. Което върви само във вътрешните кръгове на десницата. Тук не е и Сингапур, не е и Париж“, коментира той.

Вицепремиерът изрази надежда правителството на "Прогресивна България" да изкара пълен четиригодишен мандат, защото според него всеки нов политически трус рискува да върне страната назад.

