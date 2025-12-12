Кой държи ключа към властта след оставката на кабинета

След гласуването на оставката на правителството политическата сцена навлиза в най-сложния и непредвидим момент, в който темпото на събитията се диктува изцяло от държавния глава. Тъй като Конституцията не поставя ясни срокове за първите стъпки към нов кабинет, процедурата може да бъде ускорена или забавена изцяло по преценка на президента. Именно това превръща следващите дни и седмици в период, в който властта е формално в преход, но институциите продължават да работят под управлението на кабинет в оставка.

Консултациите са изцяло в ръцете на президента

Конституционалистът Александър Паунов подчерта пред Нова телевизия, че на този етап е трудно да се прогнозира кога ще се стигне до избори, защото началната фаза на процедурата няма фиксирани срокове.

„По Конституция няма точно предвиден срок, в който да започнат най-напред консултациите с парламентарните групи, нито в какъв период да се проведат. Има срокове след като се връчи проучвателният мандат. Тогава кандидатът за министър-председател трябва в 7-дневен срок да предложи структура и състав на кабинета и така в продължение на три опита“, каза Паунов.

Той допълни, че консултациите могат да бъдат направени в рамките на ден, на седмица или дори на месец, тъй като срок изобщо няма.

Връщане на проектосъстави и нови кандидати за служебен кабинет

Относно това доколко президентът може да връща предложения състав на служебния кабинет, Паунов обясни, че това е възможно „дотолкова, доколкото има възможност да предлага различни кандидати“. Той отбеляза, че става дума за общо десет души и част от тях вече са дали сигнали, че не биха поели подобна роля.

Според него промените в Конституцията от края на 2023 година значително са усложнили процеса. „Президентът назначава служебния кабинет, а това означава, че има някаква роля в тази процедура, макар и силно ограничена. И ако той не се съгласи с предложения състав, донякъде може да се счита, че мандатът не е изпълнен и би следвало да избере някой друг. Което също би могло да забави процедурите“, посочи експертът.

Парламентът остава активен, докато новият кабинет не бъде избран

Паунов припомни, че през цялото време Народното събрание продължава да работи по пълните си правомощия. „То ще престане да работи, когато се избере новото Народно събрание по тези промени, които бяха направени в Конституцията“, отбеляза той.

Дотогава кабинетът на Росен Желязков остава действащо правителство в оставка. „Има принцип за непрекъсваемост на работата на изпълнителната власт. Така че правителството ще изпълнява всички функции дотогава, докато не бъде избран или нов редовен, или служебен кабинет“, заключи Паунов.

