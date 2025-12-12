Политика

10 души, от които ще изберат новия служебен премиер на България

Преди това ще се извърти парламентарната рулетка с връчване и връщане на мандати

Снимка: БТА
12 дек 25 | 8:52
Иван Ангелов

След като парламентът гласува оставката на кабинета, процедурата по Конституция започва отначало. Президентът трябва да проведе консултации с парламентарните сили и да връчи трите последователни мандата - първи на ГЕРБ-СДС, втори на ПП-ДБ и трети на партия по свой избор. Ако нито един от мандатите не доведе до редовно правителство, се преминава към назначаване на служебен премиер и насрочване на нови избори.

Конституцията ограничава избора на служебен министър-председател до точно 10 души. Това са:

  1. Председателят на Народното събрание - Рая Назарян

  2. Управителят на БНБ - Димитър Радев

  3. Подуправителят на БНБ - Андрей Гюров

  4. Подуправителят на БНБ - Петър Чобанов

  5. Подуправителят на БНБ - Радослав Миленков

  6. Омбудсманът - Велислава Делчева

  7. Заместник-омбудсманът - Мария Филипова

  8. Председателят на Сметната палата - Димитър Главчев

  9. Заместник-председателят на Сметната палата - Мария Николова

  10. Заместник-председателят на Сметната палата - Силвия Къдрева

След избора на служебен премиер президентът е задължен да определи датата за изборите и служебното правителство започва работа. Към момента от президентската институция няма нова реакция след събитията в парламента.

