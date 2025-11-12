Премиерът Желязков каза как Брюксел отключи милиардите за България

България отново влиза в ритъм с Европа. След три години пауза по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) страната получи дългоочаквания втори транш от 440 милиона евро – а следващият, на стойност близо 1,6 милиарда евро, вече се очаква до края на годината. Новината бе обявена от министър-председателя Росен Желязков в началото на заседанието на кабинета – с категоричното послание, че Брюксел е възнаградил реален напредък, а не политически обещания.

Второто плащане - първият успех от три години

„Това е първото плащане от три години насам по Плана и то идва, когато остава по-малко от година до края. Показваме, че когато има воля и експертиза, можем да убедим Европейската комисия, че България се движи напред“, заяви премиерът. Според него получаването на средствата е не просто технически акт, а доказателство, че държавата е наваксала пропуснатото и изпълнява поетите ангажименти.

Към момента България е изпълнила 58 от общо 59 заложени цели за второто плащане – резултат, който по думите на Желязков „е не само постижение, но и предпоставка да получим следващия, трети транш“.

Следващата стъпка – 1,6 милиарда евро и трудните реформи

Новата цел пред правителството е осигуряването на третия транш – над милиард и половина евро, които трябва да бъдат преведени до края на годината. С тях страната ще продължи да финансира най-важните си ангажименти към Брюксел: енергийния преход, реформата в образованието, модернизацията на обществените поръчки и законодателните промени срещу прането на пари и за върховенството на правото.

„С тези плащания гарантираме финансовата устойчивост на българската икономика и реформите, които сме поели“, подчерта премиерът. По думите му тези средства са критично важни не само за стабилността на бюджета, но и за доверието на инвеститорите, които следят дали София ще изпълни европейските изисквания.

Европейско доверие и вътрешна мобилизация

Желязков благодари на Европейската комисия за признанието към България, но не пропусна да подчертае и усилията на екипа си. „Благодаря на всички членове на кабинета за ефективната съвместна работа. Тези резултати показват, че когато институциите действат заедно, резултатът идва“, каза премиерът.

Посланието от днешното заседание е ясно – европейските пари не са просто цифри в бюджета, а инструмент, който доказва, че България може да бъде предвидим партньор и модерна държава, когато работи последователно. Следващият милиард е на хоризонта – но и тестът за това дали темпото ще се задържи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com