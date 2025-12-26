Съдебен колапс! Германия под властта на организираната престъпност

Германската асоциация на съдиите Der Deutsche Richterbund отправи остри критики към властите във федералните провинции, като ги обвини, че хроничното недофинансиране на съдебната система улеснява дейността на организираните престъпни групировки в страната. Според асоциацията липсата на средства и ресурси сериозно подкопава ефективността на наказателното преследване, предаде ДПА.

Председателят на организацията Сфен Ребен заяви в интервю за медийната група Функе, че правителствата на провинциите оставят милиарди евро несъбрани, тъй като се фокусират почти изцяло върху разходите за персонал, вместо върху реалното укрепване на системата за борба с престъпността. По думите му инвестициите в повече следователи биха донесли многократна възвръщаемост за държавната хазна.

Ребен подчерта, че в Германия всяка година се изпират около 100 млрд. евро, докато съдебните органи изпитват остър недостиг на кадри. В момента в страната липсват около 2000 прокурори, а следователите са изправени пред близо 1 млн. неразрешени случая. Това води до ситуация, в която сложните разследвания често остават недовършени или приключват със съдебни споразумения поради липса на ресурси.

Според ръководителя на съдийската асоциация хроничният недостиг на персонал и техническо оборудване създава благоприятна среда за наркотрафиканти, каналджии на мигранти и финансови престъпници, които могат да действат сравнително безпрепятствено на територията на Германия. По думите му съдебната система все по-трудно успява да отговори на мащаба и сложността на организираната престъпност.

По-рано през годината федералното правителство се ангажира да подпомогне съдебните власти в провинциите с около 500 млн. евро в рамките на четири години. Средствата трябваше да бъдат насочени към разкриване на нови работни места и ускоряване на дигитализацията на съдебната система, но проектът се забави заради спорове около разпределението на парите.

Допълнително напрежение създаде и фактът, че на неотдавнашна среща на премиерите на германските провинции темата за финансирането на правосъдието изобщо не е била включена в дневния ред. Това засили съмненията кога и дали обещаните средства изобщо ще достигнат до съдебната система.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com