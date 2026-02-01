Тъжен рекорд в Германия. Случва се нещо отдавна невиждано

Безработицата в Германия достигна най-високите си нива от 2014 г. насам. Данните за януари 2026 г. показват, че 3,85 млн. души са регистрирани на трудовата борса, като само за един месец броят им се е увеличил със 177 000. Това доведе до скок на равнището на безработица до 6,6 процента – ниво, което не е отчитано от повече от десетилетие.

Фонът в Европа остава по-умерен. Средната безработица в Европейския съюз през декември 2025 г. е 5,9 процента. Най-силно засегната остава Испания с близо 10 процента безработица, докато във Франция нивото е около 7,7 процента. По данни на Евростат България отчита безработица от 3,3 процента през декември 2025 г. – почти два пъти по-ниска от тази в Германия.

Развитието не изненадва германските икономисти. Страната е в рецесия вече втора поредна година и близо шест години се намира в икономическа стагнация. Компаниите са предпазливи, не откриват нови позиции, а броят на свободните работни места, регистрирани в бюрата по труда, е с 34 000 по-малко спрямо същия период на миналата година.

Парадоксът на германския пазар на труда става все по-очевиден – над 3 млн. безработни, но едновременно с това недостиг на около 400 000 квалифицирани специалисти. Според доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие причината е структурна – сериозно разминаване между уменията на търсещите работа и реалните нужди на работодателите, особено в здравеопазването, занаятчийството, логистиката и техническите професии.

Цената за държавата е висока. Само през 2025 г. разходите за обезщетения за безработица и т. нар. гражданска помощ са достигнали близо 77 млрд. евро. Експертите предупреждават, че проблемът не е временен, а дълбоко вкоренен и ще се задълбочава без реформи.

Към това се добавят и демографските процеси. Застаряващото население заплашва Германия със загуба на до 7 млн. работници през следващите 15 години, докато млади и образовани кадри все по-често напускат страната заради високите данъци и тежката бюрокрация. Допълнителен натиск идва и от изкуствения интелект – над 27 процента от компаниите очакват AI да доведе до съкращения на работни места в следващите пет години, което кара бизнеса да замразява наемането дори при недостиг на персонал.

Икономическите анализатори са категорични – без целенасочени реформи, инвестиции в хората и по-гъвкава политика Германия рискува да остане с все повече безработни и все повече незаети работни места едновременно.

