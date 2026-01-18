След новите мита на Тръмп! Германия с изненадващо решение

Изненадващ ход предприе Германия след новите мита на американския президент Доналд Тръмп, наложени заради Гренландия вчера.

След обявяването на новите мита срещу европейските съюзници на Дания, обявили се в нейна подкрепа относно Гренландия, сред които Германия, германските военни са получили нареждане да напуснат арктическия остров, където пристигнаха само преди няколко дни.

Групата от 15 войници на Бундесвера неочаквано е излетяла от Гренландия, посочва BILD, който пусна репортаж за това как военните на Бундесвера се качват на полет на Icelandair. Мисията е приключила предсрочно, без Германия да даде официално обяснение.Според германския ежедневник, заповедта за връщане е дошла от Берлин рано тази сутрин. Всички предварително планирани срещи и събития са били набързо отменени.

За момента няма изявление от германските власти за причината, наложила това решение.

Междувременно германският вицеканцлер и министър на финансите Ларс Клингбайл заяви, че Европа няма да се поддаде на натиска на САЩ

"Не трябва да позволяваме да бъдем изнудвани от случващото се сега", каза той на събитие в Рейнланд-Пфалц.

"Няма да се поддадем на провокации, независимо дали чрез тарифи или думи. За мен е важно да има обща, ясна европейска позиция. Това трябва да се чуе ясно в САЩ", каза Клингбайл.

