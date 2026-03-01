След убийството на Хаменей - страх от терор в Европа

Ответни действия, включително чрез ирански „спящи клетки“ в Европа, не могат да бъдат изключени след съвместните удари на САЩ и Израел, при които беше убит върховният лидер Али Хаменей. Това предупреди председателят на парламентарната комисия за контрол над германските разузнавателни служби Марк Хенрихман в интервю за в. „Зюддойче цайтунг“.

„Иранският режим многократно е демонстрирал в миналото, че извършва своя терор и извън собствените си граници“, заяви Хенрихман. По думите му мерките за защита трябва да бъдат адаптирани незабавно, ако обстановката го изисква.

Паралелно с това германският комисар по борбата с антисемитизма Феликс Клайн предупреди, че страната трябва да очаква засилена заплаха срещу еврейската общност. Пред медийната група Функе той заяви, че е напълно възможно Иран да активира свои мрежи в Германия за извършване на терористични атаки срещу еврейски и израелски институции.

Изявленията идват на фона на нарастващо напрежение в Близкия изток и опасения, че конфликтът може да прерасне в по-широка международна криза със отражение върху сигурността в Европа.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com