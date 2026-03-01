Бурни тържества в Берлин и Виена след удара срещу Техеран

Стотици иранци и други граждани се събраха пред посолството на САЩ в Берлин, за да отбележат смъртта на върховния лидер Али Хаменей, загинал при съвместните удари на САЩ и Израел. Събитието се превърна в импровизирано тържество, което привлече внимание в германската столица.

Участниците развяваха ирански знамена отпреди 1979 г., както и израелски и американски флагове. Част от събралите се танцуваха и пееха край Бранденбургската врата, демонстрирайки открита подкрепа за американската военна операция срещу режима в Техеран.

Сред демонстрантите имаше и поддръжници на Реза Пахлави - сина на последния ирански шах, свален по време на Ислямската революция през 1979 г. Неговото име отново се споменава като възможна алтернатива на сегашния модел на управление в Иран.

Подобни сцени са се разиграли и във Виена, където по данни на градската полиция, цитирана от австрийската информационна агенция, повече от 1000 души са отбелязали събитието. Събиранията показват, че събитията в Иран намират силен отзвук и сред иранската диаспора в Европа.

