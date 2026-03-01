Истината за легендарния самолетоносач на САЩ (СНИМКИ)

Централното командване на САЩ отрече съобщенията за удар на иранския Корпус на гвардейците на ислямската революция по самолетоносача на ВМС на САЩ "Ейбрахам Линкълн", разположен в Близкия изток.

„Американският самолетоносач не е пострадал. Освен това, изстреляните ракети дори не са се доближили до целта си“, отбелязват от военното управление.

„Линкълн“ продължава да изстрелва самолети в подкрепа на безмилостната кампания за защита на американския народ чрез елиминиране на заплахите от иранския режим", завършва изявлението, споделяйки снимки на екипажи на палубата и полетите, извършващи операции по изстрелване на изтребители, за да ударят Иран.

