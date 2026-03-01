Резиденцията на Хаменей срината с 30 бомби (ВИДЕО)

Резиденцията на убития вчера ирански върховен духовен лидер Али Хаменей е била бомбардирана с 30 бомби, които са я превърнали в руини, пише в. "Уолстрийт Джърнъл". Израелската армия пусна ново видео от бомбардировката.

Според източници на в. "Ню Йорк Таймс", запознати с подробностите на операцията, ЦРУ в продължение на няколко месеца е следяло аятолах Хаменей, като се е опирало на мрежа от информатори, създадена още по време на 12-дневната война миналата година.

Така американското разузнаване е получило сигурна информация за среща на иранския лидер на 28 февруари и я е предало на Израел. Освен това САЩ и Израел са разбрали, че на същия ден в Техеран трябвало да се проведат още две срещи на ирански служители от службите за сигурност и разузнаването.

И трите срещи са станали цели на атаката.

‼️WATCH: For the first time since the start of Operation ‘Roaring Lion’, the IAF is striking targets belonging to the Iranian terror regime in the heart of Tehran.



Първоначално ударите са били планирани за тъмното време на денонощието. Но именно срещата при Хаменей е повлияла на пренасянето на атаката за сутринта. Лидерът на Иран и неговите съратници е трябвало да се срещнат на място, където се намират не само резиденцията на главата на ислямската република, но и офисите на президента на Иран и Съвета за национална сигурност.

Според разузнавателните данни, освен върховния лидер, атаката е трябвало да порази и главнокомандващия Корпуса на гвардейците на ислямската революция Мохамед Пакпур, министъра на отбраната Азиз Насирзаде, председателят на Военния съвет адмирал Али Шамхани (смъртта на тримата вече е потвърдена официално) и други фигури от военно-политическото ръководство (днес бе съобщено, че при ударите вчера е загинал и бившият президент на Иран Махмуд Ахмадинеджад).

Операцията е стартирана около шест сутринта, когато израелски изтребители излитат от своите бази. За атаката срещу иранското ръководство, според източници на "Ню Йорк Таймс", са използвани "сравнително малко" самолети (иначе, както бе съобщено вчера от ЦАХАЛ, в операцията са били задействани над 200 изтребителя, атакували над 500 цели), но всички те са били въоръжени с далекобойни и високоточни боеприпаси.

Два часа и пет минути след излитането, около 9:40 сутринта по техеранско време, ракети с голям обсег удрят комплекса от правителствени сгради. Официален представител на ЦАХАЛ в коментар заяви, че въпреки подготовката на Иран за война, Израел е успял да постигне "тактическа изненада" при атаката.

В момента на удара високопоставени ирански служители от националната служба за сигурност са се намирали в една от сградите на комплекса, а Хаменей - в друга сграда наблизо. Както уточняват източници на "Уолстрийт Джърнъл", израелски изтребители са хвърлили 30 бомби конкретно върху резиденцията на иранския лидер.

