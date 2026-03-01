Ракета удари жилищна сграда край Йерусалим! Шестима загинаха

Шестима души загинаха, след като ракета порази директно жилищна сграда в израелския град Бейт Шемеш, край Йерусалим, съобщи израелската полиция. Първоначално бе обявено за пет жертви, но по-късно властите потвърдиха, че броят им е нараснал до шест.

При удара са били ранени повече от 20 души, като над 20 пострадали се лекуват в болница. По-рано полицията съобщи за около 18 ранени, но броят им се е увеличил след допълнителни прегледи и спасителни действия.

„В резултат на директното попадение са нанесени сериозни щети и се е стигнало до частично срутване на сградата“, се посочва в официалното изявление.

Кадри от мястото, разпространени от службата за спешна помощ MDA, показват пожарникари, които се опитват да овладеят пламъците, докато от сградата се издига гъст дим.

Според израелските власти това е един от малкото случаи на директно попадение на иранска ракета на територията на страната, въпреки вълните от ответни атаки през последните дни. Ситуацията остава напрегната на фона на продължаващата ескалация в региона.

Ескалацията обаче не се ограничава само до Израел. В Обединените арабски емирства трима души са загинали при иранските ответни удари, съобщи Министерството на отбраната на страната. Загиналите са граждани на Пакистан, Непал и Бангладеш. Те са станали жертва на ирански дронове, които са успели да преминат през противовъздушната отбрана и са причинили поражения на територията на страната. Най-малко 58 души са получили леки наранявания.

По данни на министерството Иран е изстрелял общо 165 балистични ракети към ОАЕ. От тях 152 са били унищожени от системите за противовъздушна отбрана, а 13 са паднали в морето. Засечени и свалени са и две крилати ракети.

Паралелно с това са били изстреляни общо 541 дрона. От тях 506 са били прихванати, а 35 са паднали на територията на страната.

„Част от отломките са паднали в различни райони на страната вследствие на прехващането на балистични ракети и дронове от системите за противовъздушна отбрана, което е довело до леки и средни материални щети по редица цивилни обекти“, се казва в изявлението на министерството.

Регионът остава в състояние на високо напрежение, след като конфликтът прерасна в директни удари с десетки жертви и стотици ракети и дронове, насочени към стратегически и граждански цели.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com