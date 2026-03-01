Техеран в пламъци! Нови удари след смъртта на върховния лидер

Мощна експлозия разтърси иранската столица Техеран в неделя, докато израелската армия обяви, че нанася удари по цели в централната част на града. Атаката идва ден след съвместната операция на САЩ и Израел, при която бе убит 86-годишният върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей - събитие, което поставя под въпрос бъдещето на Ислямската република и засилва опасенията от регионална дестабилизация.

Иранската държавна телевизия и агенция ИРНА съобщиха за смъртта на Хаменей рано в неделя. Часове по-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че той е ликвидиран, като заяви, че това дава на иранците „най-големия шанс“ да „си върнат“ страната.

Съвместната операция на САЩ и Израел, по данни на официални източници планирана месеци наред, е последвала провалени преговори по иранската ядрена програма и предупреждения от страна на Вашингтон. В отговор Техеран изстреля ракети и дронове към Израел и атакува американски военни обекти в региона.

Израелските военни съобщиха, че при последните удари са били убити 40 висши ирански военни, включително началникът на генералния щаб Абдулрахим Мусави. Нито Иран, нито САЩ към момента коментират официално тези твърдения.

Още в събота Израел обяви, че в първата вълна на атаките са били ликвидирани и други ключови фигури от иранската отбранителна система - министърът на отбраната Азиз Насирзаде и командирът на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция Мохамад Пакпур. Твърди се, че те са били ударени по време на съвещания. Потвърждение от иранска или американска страна няма.

Предшественикът на Мусави - Мохамад Багери - също беше убит при израелски удари по време на войната през юни. Събитията от последните дни очертават драматична ескалация, която заплашва да въвлече целия регион в нова фаза на конфликт.

