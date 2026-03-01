Напрежение. Иранските ракети полетяха към Европа

Иран е изстрелял две ракети към Кипър, където има военни бази на Великобритания. Новината съобщи военният министър на Лондон Джон Хийли. За пръв път Техеран насочва атаките си към европейска цел, коментират световните медии.

"Сигурни сме, че не са се целили в нашите бази", коментира Хийли, цитиран от "Индипендънт", но добави, че случаят показва колко безразборна е ответната операция на Иран. Няма данни за поразени обекти на този етап. Великобритания има военни бази и в близост до атакувани от Иран зони в Бахрейн. Именно в този контекст Хийли съобщи и за ракетите към Кипър.

"Имаме сериозна и влошаваща се ситуация с нарастващ риск от безразборни атаки от страна на Иран. Нека ви дам два примера. Вчера имахме 300 души персонал в базата в Бахрейн, която беше атакувана от ирански ракети и дронове, някои от тях на няколкостотин метра. Имахме две ракети, изстреляни по посока Кипър. Не смятаме, че са се целили в Кипър, но въпреки това това е пример как имаме пред себе си истинска и нарастваща заплаха от един режим, който атакува произволно в региона", обяснява Хийли в интервю за телевизия "Скай", предаде "Сега".

Хийли не коментира тази сутрин дали Великобритания ще бъде въвлечена в операцията на САЩ и Израел срещу Иран. "Когато нашите самолети летят от Катар, те пазят срещу ракети и дронове, насочени към Катар. Когато летят от Кипър, правят същото за Кипър. Но, разбира се, когато самолетите ни са във въздуха и видят ракети или дронове, насочени към други държави, те ще ги свалят", допълни той.

