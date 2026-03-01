Триумф за 3 зодии във всичко през новата седмица

Седмицата от 2 до 8 март 2026 г. попада под влиянието на силни астрологични събития, които според експертите ще пренасочат хода на лични и професионални процеси. Въпреки че Меркурий остава ретрограден в знака Риби до 20 март - период, традиционно свързван със забавяния и недоразумения - на 7 март настъпва т.нар. Казими. Това е моментът, в който Меркурий се подрежда в точен съвпад със Слънцето и символично започва нов цикъл. Паралелно с това лунното затъмнение в Дева на 5 март засилва усещането за повратна точка и съдбовност.

Какво е Казими?

Астрологичното явление Казими се смята за своеобразно "изгаряне и пречистване" на планетата от слънчевата енергия. В практиката това се тълкува като момент на яснота след период на объркване. Макар ретроградната фаза да продължава, посоката се изяснява и старите проблеми започват да губят тежестта си. Времето до 20 март е по-подходящо за анализ, подготовка и стратегическо пренареждане, отколкото за прибързани действия.

Лунното затъмнение в земния знак Дева добавя още един пласт към картината. Затъмненията по правило маркират кулминации, но в този случай акцентът е върху прехода - завършване на един модел на мислене и отваряне към нов. Дева е знак, свързан с реда, практичността и детайла, което означава, че промените няма да бъдат хаотични, а структурирани и обмислени. Късметът през тази седмица се проявява не толкова като внезапна печалба, а като осъзнаване и правилно решение в точния момент.

Рак

За родените под знака Рак акцентът пада върху теми, свързани със разширяване на хоризонтите - образование, пътувания, нови професионални посоки или международни контакти. През последните години тази сфера бе под натиска на Сатурн, планетата на ограниченията и дисциплината, както и на Нептун, който носи объркване и идеализация. Комбинацията често създава усещане за застой или несигурност. Сега обаче напрежението постепенно отслабва.

Съвпадът на Меркурий със Слънцето на 7 март дава възможност за интелектуален рестарт. Това може да означава възобновяване на проект, ново предложение или разговор, който преди е бил блокиран. Подкрепата на Марс - планетата на действието - увеличава увереността и склонността към поемане на инициатива. Шансът се появява чрез хора, идеи и предложения, които изискват бърза, но премислена реакция.

Лъв

При Лъвовете темата е превръщането на амбицията в конкретен резултат. Нептун стимулира въображението и големите визии, но без подкрепата на Сатурн те биха останали само мечти. Точно тук се крие силата на периода - дисциплината започва да работи в полза на вдъхновението.

Кулминацията идва на 8 март с точен аспект между Венера и Сатурн. В астрологията подобна конфигурация се свързва със стабилизиране на финансови и лични отношения. Венера носи темите за ресурси, стойност и партньорства, а Сатурн изисква устойчивост и отговорност. За Лъвовете това може да означава дългосрочно споразумение, инвестиция или решение, което полага основа за следващите години. Късметът тук не е импулсивен, а резултат от стратегическо мислене.

Козирог

За Козирозите лунното затъмнение активира зона, свързана със светогледа и дългосрочната посока. Става дума не просто за промяна на план, а за вътрешна преоценка на целите. Затъмненията често действат като катализатор - ускоряват процеси, които вече са започнали, но са се развивали бавно.

Събитията от 2025 г., когато са били поставени важни основи, сега навлизат във фаза на преглед и корекция. Пълнолунието в Дева насочва вниманието към детайлите и ефективността - кое работи и кое изисква пренастройване. Късметът при Козирога идва чрез яснота и готовност да се коригира стратегията навреме. Именно способността за рационално решение в момент на преход ще се окаже най-силният му коз през тази седмица.

