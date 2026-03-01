Благо Джизъса блокиран в Дубай след взривове край хотела му

Благой Георгиев - бившият футболист, когото народът нежно нарича Благо Джизъса, е блокиран в Дубай след ескалацията на конфликта в Близкия изток и затварянето на въздушното пространство. Бившият национал е трябвало да се прибере в България, но полетът му е отменен, а напрежението в града расте.

„Онзи ден се прибирахме от Малдивите. Кацнахме в Дубай, трябваше да летим вчера сутринта за България, седяхме в самолета 4-5 часа и ни свалиха, отмениха всички полети. Никой не знаеше какво да прави“, разказа Георгиев в „Тази събота и неделя“.

По думите му ситуацията рязко се е влошила, докато са се придвижвали към хотела. „Докато вървяхме до хотела, точно до нас избухна бомба, на около 50 м. до нас. Не са окей нещата“, сподели футболистът.

Той обясни, че при всяка атака се подава сигнал и хората се прибират на закрито. „Когато започнат атаките, има сигнал и всички се крият вътре. За момента чакаме, летищата са затворени, въздушното пространство е затворено. Притеснен съм, но чак паника не. Трябва да чакаме по-добро развитие. Неизвестното - това те мъчи“, каза още Георгиев.

Футболистът допълни, че се разпространява информация, че летището в Оман е отворено и много хора са се насочили натам с надежда да напуснат региона, но към момента няма яснота какво ще се случи и кога полетите ще бъдат възстановени.

