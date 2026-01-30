Обрат в сблъсъка на Люси Иларионов със Софийска вода

Продължение на заплетен и вече откровено абсурден казус, в който е замесен известният режисьор Люси Иларионов. В ефира на Нова телевизия преди дни той заяви, че официално е прекратил отношенията си със Софийска вода за имот на предишен адрес, като е закрил партидата си по надлежния ред, но години по-късно се е оказал изненадан от съдебна призовка. По думите му той е изряден платец и не дължи нито лев, докато от дружеството твърдят точно обратното - че има непогасени задължения и те подлежат на принудително събиране.

От „Софийска вода“ обясниха, че след вътрешна проверка е установено, че партида на името на Люси Иларионов е била открита през юни 2020 г. и закрита през август 2023 г. Според дружеството тя е регистрирана въз основа на договор за наем с тогавашния собственик на имота, който впоследствие е починал. По техни данни за периода на ползване са начислени общо 125 кубически метра вода.

Борислав Георгиев от „Софийска вода“ уточни пред Нова, че през август 2023 г. режисьорът е подал заявление за закриване на партидата, но по действащите правила това се извършва чрез пълномощник на собственика на имота. Самото закриване означава спиране на издаването на нови сметки и възможност за откриване на нова партида на следващ собственик или наемател.

От дружеството посочват още, че в системата им има данни за посещения още през 2013 г. в техен офис, когато Иларионов и покойният собственик са оспорвали задължения. Тогава собственикът е подписал споразумение за разсрочено плащане, а подобно споразумение е било сключено и през 2018 г. Едва през 2022 г. партидата е била официално прехвърлена на името на режисьора.

Според „Софийска вода“ за целия период, в който Люси Иларионов е бил титуляр на партидата, не е постъпило нито едно плащане за ВиК услуги. Издадени са 14 фактури, изпращани на електронен адрес на негово име, като всяка от тях е била отбелязана като неплатена. Освен това са изпращани напомнителни писма и покани за доброволно плащане, но без резултат.

Заради натрупаните задължения дружеството е предприело съдебни действия, като по случая вече е издаден изпълнителен лист. От „Софийска вода“ заявяват, че ще продължат да търсят вземанията си по съдебен ред, докато режисьорът настоява, че е станал жертва на административен парадокс, който тепърва ще бъде изясняван.

