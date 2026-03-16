Премиерата на IQOS ILUMA i Electric Purple събра в София звездни гости и лоялната общност на IQOS

Филип Морис България организира поредното си ексклузивно събитие за българския пазар – премиерата на новия IQOS ILUMA i Electric Purple. Най-верните почитатели на марката IQOS, заедно с популярни личности от различни сфери на обществения живот, се събраха в София, за да споделят уникално преживяване, създадено специално за представянето на новия дизайн.

Една вечер, превърната в „Electric Dreams“

Петъчната вечер на 13 март се превърна в истинско приключение за лоялните потребители на IQOS. Събитието, проведено в хотел Маринела, беше организирано като виртуална симулация, простираща се в три тематични пространства – всеки със собствен ритъм, настроение и енергия. Динамичният сетинг предложи на гостите различни емоционални преживявания и ги потопи в интерактивна симфония от картини, звуци и цветове, вдъхновени от природни, градски и културни символи.

Тематичното преживяване „Electric Dreams“ събра редица популярни личности, които станаха част от ритъма и атмосферата на вечерта. Сред гостите бяха Ива Екимова, Ивелина Чоева, актрисата Екатерина Лазаревска, телевизионният водещ Ники Кънчев, Жоро Пентаграма, Антония от Knapp, Кристина Патрашкова, Галя Щърбева, Камен Алипиев-Кедъра, Йордан Петков от Kitch, режисьорът Зоран Петровски и много други.

Журналистът Георги Милков също беше част от вечерта и разказа пред медиите три истории, събирани по време на неговите многобройни пътувания по света, които той символично оцвети в лилаво-пурпурни нюанси. Сред специалните гости беше и Венци Венц – посланик на кампанията, който активно участва в емоцията и динамиката на събитието.

Кампанията „Electric Dreams“ и философията на иновациите

Глобалната инициатива „Electric Dreams“ е създадена, за да отпразнува ролята на IQOS като символ на иновации, технологии и споделени преживявания. Концепцията пресъздава идеята за движение, хармония и откривателство – метафора на трансформацията на Филип Морис Интернешънъл към бездимни алтернативи.

Компанията неотдавна представи и своите международни резултати за 2025 г., които показват ускоряващ се преход към бездимни продукти. Нетните приходи на Филип Морис Интернешънъл надхвърлят 40 млрд. долара, като 41,5% от тях вече идват именно от бездимни продукти, доминирани от IQOS. Бизнес моделът на компанията, основан на развитие на бездимни алтернативи, вече е внедрен на 106 пазара по света.

България сред ключовите пазари за компанията

Генералният мениджър на Филип Морис България Денис Стробикин подчерта значението на новия Electric Purple дизайн на устройството IQOS ILUMA i като част от глобалната стратегия на компанията.

„С поредния вълнуващ нов цвят Electric Purple на устройството IQOS ILUMA i изпълняваме ангажимента си да ускоряваме непрестанно прехода към бъдеще без дим в глобален мащаб. През 2025 г. общността ни от пълнолетни потребители по света надхвърли 43 милиона, а в България те са вече близо 500 хиляди. Тази динамика ни дава увереност да продължим да инвестираме целенасочено в наука, технологии и потребителски изживявания, за да вървим още по-бързо към свят, в който цигарите ще останат в миналото“, заяви Стробикин.

Според него именно тази нарастваща общност от потребители показва, че преходът към бездимни алтернативи се ускорява и се превръща в ключов елемент от бъдещето на индустрията.

Потребителското изживяване в центъра на стратегията

Новият директор „Маркетинг и потребителско изживяване“ за бездимните алтернативи във Филип Морис България Абер Бабич подчерта, че развитието на продуктовото портфолио е пряко свързано с променящите се навици и очаквания на потребителите.

„Всяко решение – от технологията до дизайна – има за цел да направи възприятието по-интуитивно и персонализирано. Факт е, че през януари България отбеляза най-високо потребителско удовлетворение сред всички пазари на компанията. Това означава, че сме спечелили доверието на българските пълнолетни потребители, което дава на мен и целия ни екип мотив да продължим да изпълняваме мисията ни за бъдеще без дим в страната“, посочи Бабич.

Според него именно доверието на потребителите е двигателят, който насърчава компанията да продължава да развива иновации и нови решения в тази сфера.

Емоцията зад кампанията

Ръководителят на търговския отдел на Филип Морис България Севдалина Василеску обясни, че кампанията „Electric Dreams“ поставя фокус върху преживяването на общността.

„Кампанията Electric Dreams е съзнателно фокусирана върху изживяването и цели да пренесе нашата IQOS общност в свят, в който любопитството, емоцията и иновацията се срещат. Концепцията вдъхва живот на глобалното ни мото „Готов ли си?“ по начин, който се усеща автентичен. Като част от кампанията представяме специална активация, достъпна ексклузивно за членовете на IQOS Club, в която пълнолетните потребители ще получат шанс да спечелят ексклузивни награди – от впечатляващи глобални изживявания до вдъхновяващи локални пътувания“, заяви Василеску.

„Electric Purple“ – цветът на свободата

Посланикът на кампанията Венци Венц сподели личното си усещане за символиката на новия цвят Electric Purple.

„Electric Purple за мен е нещо повече от просто цвят – дързък и експресивен, но в същото време дълбок и емоционален. Той олицетворява свободата – свободата да твориш, да бъдеш различен. Това е цветът на ритъма, на движението и на безкомпромисната индивидуалност. Именно затова се свързах толкова силно с тази кампания – тя резонира с това кой съм и как гледам на света“, каза той.

Новият дизайн на IQOS ILUMA i

Новият Electric Purple дизайн на IQOS ILUMA i предлага на пълнолетните потребители нови възможности за персонализация и търсене на естетика като част от цялостното изживяване с устройството. С представянето му в България Филип Морис продължава да следва глобалната си стратегия за развитие и популяризиране на бездимните алтернативи сред пълнолетните потребители.

