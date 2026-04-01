Филип Морис Интернешънъл представи годишния си Доклад за дейността и създадената стойност за 2025 година

Филип Морис Интернешънъл (ФМИ) публикува своя Доклад „PMI Value Report: Change in Motion” за 2025 година. Компанията отчита устойчив напредък към визията си за бъдеще без дим, като представя резултатите от изпълнението на целите и стратегията си в периода 2020-2025 г. и очертава плана на ФМИ за устойчив растеж до 2030 г.

„Вече повече от десетилетие ФМИ преминава през трансформацията си към бъдеще без дим – промяна, която се простира отвъд продуктовите иновации и обхваща начина, по който разпределяме капитал, работим със заинтересованите страни и измерваме успеха,“ коментира Яцек Олчак, главен изпълнителен директор на компанията.

„Мотото „Промяна в движение“ отразява разбирането ни, че трансформацията не е проект с крайна дата, а непрекъснат процес на подобрение, иновация и адаптация, който ни прави устойчиви. Променяме се постоянно, защото пазарите се развиват, науката напредва, очакванията на обществото растат, а от друга страна - се появяват и нови възможности. Това е нашата идентичност: компания в непрекъснато движение към по-добро бъдеще, която не спира, дори когато отчита постигнатия напредък.“

По данни на ФМИ към 2025 г., през последното десетилетие е реализиран значим напредък в прехода към бъдеще без тютюнев дим: пълнолетните потребители на бездимни продукти на компанията вече достигат до 43,5 млн. души на 106 пазара. Нетните приходи от бездимното портфолио възлизат на 16,9 млрд. долара, или 41,5% от общите нетни приходи за 2025 г.

ФМИ отбелязва прогрес и по ключови оперативни показатели: 98% от партньорите, с които компанията работи, участват в съвместни програми за предотвратяване на достъпа на непълнолетни до тютюневи и никотинови продукти, 91% от пазарите, на които ФМИ оперира, провеждат кампании срещу неправилното изхвърляне на фасове, 76% от служителите имат достъп до различни програми за развитие през целия си живот и 99,6% от тютюнопроизводителите, ангажирани с тютюнопроизводство за нуждите на компанията, определят доходите си от дейността като предоставящи им достоен стандарт на живот.

Филип Морис България (ФМБ) също отбелязва значителен напредък в трансформацията към бездимни продукти на местния пазар, като близо 500 000 пълнолетни потребители в страната вече са преминали към основните бездимни алтернативи на компанията. През последните пет години ФМБ е удвоила броя на служителите си, като 75% от доставчиците на стоки и услуги са български компании. Компанията допринася с 19% от приходите от акцизи върху тютюневи и никотинови изделия, 10,6 % от общите приходи от акцизи и 2,6% от общите данъчни приходи в държавния бюджет за 2024 г., което подчертава икономическото значение на местното дружество за страната.

Като част от социалните инициативи на компанията в България, в рамките на десет години са инвестирани 2,5 милиона лева в подкрепа на местните общности в тютюнопроизводителните региони, а програмата за предотвратяване на достъпа на непълнолетни до тютюневи и никотинови продукти „Без компромиси“ обхваща над 11 000 търговски обекта, като отразява основните ценности на ФМИ – отговорност, прозрачност на всички дейности и иновации за бъдеще без дим.

Като част от доклада за дейността и създадената стойност на ФМИ е и планът за развитие на компанията за периода до 2030 година и след това. „Определихме различни стратегически теми, които са приоритет за развитието на бизнеса ни и са свързани с въздействието ни върху здравето на потребителите, кръговата икономика, климата, природата и биоразнообразието, нашите служители и партньорите ни във веригата на доставките“, сподели Дженифър Мотълс, главен директор „Устойчиво развитие“ във ФМИ.

„Планът 2030+ ясно посочва къде нашите действия имат най-голямо значение и как са интегрирани в начина, по който работим и растем. Това е покана за диалог, платформа за сътрудничество и реален план за следващата фаза: превръщането на устойчивостта в трайна бизнес стойност.“

Повече за усилията на Филип Морис Интернешънъл за устойчиво развитие: pmi.com/sustainability;

Пълният Доклад за стойността 2025 г.: Value Report 2025: Change in Motion | PMI - Philip Morris International

