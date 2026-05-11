Експерименталното изпитване на сортове тютюн на Филип Морис България продължава за втора година

Тази пролет Филип Морис България продължава проекта си, стартирал през 2025 г., насочен към експериментално отглеждане на нови за страната ни сортове тютюн.

Дългосрочната инициатива на Филип Морис България (ФМБ) се осъществява в сътрудничество с Национална асоциация на тютюнопроизводителите -2010 (НАТ-2010)* и преработвателя и доставчик на тютюн Socotab **. Целта е да бъдат тествани различни сортове, непознати досега за българските производители, и според резултатите те да бъдат оценени за потенциално приложение в блендове за бездимни продукти.

Проектът стъпва върху дългогодишните традиции в тютюнопроизводството у нас и е част от ангажимента на ФМБ към устойчивото развитие на сектора и подкрепата на веригата на доставки в страната. Инициативата е в синхрон и с визията на компанията за трансформация към продукти без дим и развитие на нови възможности за тютюнопроизводството в ЕС.

През 2026 г. изпитванията се провеждат на две локации в района на Брестовене, Разград. В проекта участват членове на НАТ-2010, които вече имат натрупан опит от първата година на тестовете. Те работят по подробен протокол и следват стриктните насоки на експертите и агрономите от Socotab и ФМБ.

Надграждайки върху натрупания опит и резултатите от първото изпитване през 2025 г., ФМБ и Socotab са идентифицирали ключови области за подобрение и са разработили конкретни насоки за оптимизация на процесите през 2026 г. Според структурата на проекта са необходими поне две до три години изпитвания на всеки нов сорт, за да бъдат валидирани резултатите и да се направят обосновани изводи относно качеството, добива, разходите, потенциала за разширяване и икономическата устойчивост за тютюнопроизводителите в България. Оценява се и доколко сортовете са подходящи за модела на веригата на доставки в страната. В зависимост от събраните данни, климатичните условия и други фактори, изпитванията могат да продължат и след този период.

Снимка: Цветан Филев, председател на НАТ-2010, лично се включи в разсаждането

На база резултатите от 2025 г. експертите по тютюн на ФМБ, съвместно с агрономическия екип на Socotab и Националната асоциация на тютюнопроизводителите-2010, определиха няколко основни направления за подобрение през 2026 г. Сред тях са адаптивността на семената, въвеждането на механизация за по-ефективни полеви практики и оптимизирането на напоителните системи – ключов фактор за успешното отглеждане.

Първият експеримент през 2025 г. беше проследен отблизо на всеки етап с активното участие на г-н Цветан Филев – дългогодишен експерт в сектора и председател на НАТ-2010. И през 2026 г. той продължава да работи съвместно със земеделските производители и екипа на Socotab за адаптиране и надграждане на практиките за отглеждане спрямо местните условия и зададените агрономически изисквания.

„ Младите растения от тютюневия експеримент през 2006 г. вече са пораснали до височина 15-20 см и са готови за транспортиране от местоположението на водните лехи в Южна България до Северна България, близо до Брестовене, където разсаждането ще се извърши през първата седмица на май“, разказва Филев.

Снимка: Цветан Филев, председател на НАТ-2010

„Ние в България се гордеем с нашата историческа традиция в отглеждането на тютюн и богатия професионален опит на тютюнопроизводителите. И все пак трябва да бъда честен, че едновременно с това, въз основа на опита от 2025 г. с пробния пилотен проект на Филип Морис България, научихме някои нови уроци и подходи към отглеждането на едролистните сортови групи, които вече прилагаме и към нашия стандартен процес на отглеждане на тютюн, по-специално с цел подобряване на ефективността. Сигурен съм, че нашите партньори от Филип Морис България оценяват високо прилагането на нови практики, като например системата с водни лехи за производство на разсад“, сподели още Цветан Филеви и добави: „Трудът на фермерите, прилагането на добри земеделски практики и това, че те са отворени към нови знания, обучение, съчетани с благоприятни климатични и почвени условия в Североизточна България, са основните двигатели за решението този проект да се проведе у нас“.

Филев допълни , че членовете на НАТ-2010 подкрепят проекта, тъй като той е от решаващо значение за жизнеспособността на отглеждането на тютюн у нас и за бъдещето на европейското тютюнопроизводство. Той изрази още и своята подкрепа за напредъка на стратегията на Филип Морис България за ревитализиране на отглеждане на тютюн в ЕС, като добави: „Нашата верига за доставки на сектор тютюн е силна и единна и се радваме, че имаме доказателства от реалния живот, включително този проект.“

Снимка: Нихат Расим от НАТ-2010, Кирил Митрев,Сокотаб

“Socotab, като ключов партньор в проекта, се ангажира да продължи да предоставя безвъзмездно необходимото обучение и техническо обезпечение на фермерите при отглеждането на тютюна, с цел да се осигури прилагането на утвърдените добри земеделски практики във всеки един етап от производствения процес, така че да се постигне най-добрия резултат в количествено и качествено отношение, при ефективно управление и използване на наличните ресурси и опазване на околната среда”, каза Кирил Митрев, мениджър отдел „Тютюни“ в Socotab.

Той допълни, че реализацията на такива значими проекти, насърчава земеделските производители да продължат отглеждането на тютюн и да допринасят за устойчивото развитие на общността.

„Филип Морис България цени ангажимента и партньорството с НАТ-2010 и Socotab. Сигурни сме, че този експериментален тютюнев проект е само началото на това, което можем да постигнем заедно за възраждането на българския тютюн и обръщането на тенденцията на спад от последните 10 години. Даваме подкрепа за съживяването на тютюнопроизводството чрез влагане на нашата експертиза, ресурси, време и усилия за иновации и модернизиране на производството на тютюн в България, в съответствие с пазарната динамика и визията на компанията ни да бъде световен лидер по отношение на изграждане на бъдеще без дим. В тази мисия не сме сами – това е доказан споделен път напред, виждайки растящия брой на участниците по цялата верига на доставки на тютюна, многобройните бизнес партньори, както и все повече учени, експерти и заинтересовани страни с прогресивно, далновидно и дългосрочно мислене“, каза Вержиния Джевелекова от Филип Морис България***.

* НАТ-2010 обединява хиляди производители на тютюн, отглеждащи четирите основни сортови групи тютюн в страната ни – Бърлей, Виржиния, Басми и Каба Кулак. Под ръководството на г-н Цветан Филев фермерите получават постоянна подкрепа за защита на прехраната си, продължават традициите в отглеждането на тютюн в страната и се обединяват за развитие на тютюнопроизводството у нас чрез прилагане на нови, съвременни земеделски практики. Целите на НАТ-2010 са свързани с постигането в настоящото развитие и в бъдеще на три основни елемента на напредъка във веригата за доставки на тютюневия сектор и в тютюнопроизводителните региони на България – икономическа стабилност, социална сигурност и справяне с демографската криза в страната.

** Socotab е най-голямата компания за изкупуване и преработка на ориенталски тютюн, с над 22 000 индивидуални фермери партньори в България, Гърция, Турция и Северна Македония. Компанията разполага с модерно съоръжение за преработкана тютюн в България, нейното централно управление е в Швейцария и е партньор на Universal Leaf Tobacco Company, Inc., водещ световен доставчик на тютюн, със седалище в Ричмънд, САЩ, извършваща дейността си в над 30 страни.

*** Филип Морис България е част от Филип Морис Интернешънъл, водеща международна компания за потребителски стоки, активно работеща за бъдеще без тютюнев дим. Портфолиото на компанията се състои предимно от цигари и продукти без тютюнев дим, включително продукти с нагряване и други никотинови продукти. Бездимните продукти на компанията се предлагат на 108 пазара и се използват от приблизително 43 милиона възрастни по света, според оценките на компанията към края на първото тримесечие на 2026 г.

