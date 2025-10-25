Филип Морис България пуска обновената си програма за лоялност IQOS CLUB
С неочаквана музикална колаборация IQOS CLUB се изкачва на следващо ниво
Креативните кратки филми са посветени на каузата за опазване на околната среда от замърсяване с непр...
Скандинавската страна успешно прилага научно обоснования подход за намаляване на вредата от тютюна
Устройството предлага още по-добро потребителско изживяване за пълнолетните потребители на тютюн с н...
Компанията отбелязва 10 години бизнес трансформация с 38,6 млн. потребители на своите бездимни алтер...
Юбилеят на програмата на Фондация BCause и Филип Морис България бе отбелязан на вълнуващо събитие в...
Те са първите и единствени досега, получаващи това официално разрешително от FDA
Компанията е отличена с признание за най-добър работодател за доказани политики в областта на човешк...
Грандиозно парти в Ню Бояна Филм Студиос събра общността на IQOS в България
Компанията обяви и старта на поредица от партньорства с български артисти в подкрепа на концепцията...
За втора поредна година компанията е сред водещите в САЩ, допринасящи за прехода към нисковъглеродна...
По повод 10-годишнината от пускането на първия IQOS в света, компанията представя нова лимитирана се...
За трета поредна година студенти от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ създадоха въздействащи видеa за кампани...
Пътуващата изложба на #ПромениКартинката, която вече 2 години обикаля из страната, ще посети още нов...
Компанията прави и поредна стъпка по пътя на изграждане бъдеще без дим с пускането на нови вейпинг п...
Потребителите на бездимната алтернатива в света са вече 28,6 млн.
Това постижение доказва за пореден път, че сме компания с визия, която поставя изключителен фокус въ...