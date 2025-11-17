IMPACT Internship Program: Истории за стажа, който променя бъдещето

Да започнеш кариерата си в международна компания, да участваш в реални проекти и да откриеш своя потенциал – така накратко може да се опише IMPACT Internship Program на Филип Морис България. Програмата е създадена, за да даде възможност на млади таланти да направят първите си професионални стъпки в подкрепяща и динамична среда.

През 2024 г. цели 40% от участниците в стажанстката програма вече са на постоянни позиции в компанията – доказателство, че IMPACT не е просто обучение, а реален старт в корпоративния свят.

Днес ви срещаме с двама от участниците в тазгодишното издание – Христо Шишков, Brand and Portfolio Management Intern, и Борислава Костова, Multicategory Planning Intern. Те споделят какво са научили до момента и защо този стаж е бил повратна точка в тяхното развитие.

Защо решихте да кандидатствате за IMPACT Internship Program?

Христо: Прецених, че това ще бъде ценна стъпка в личното ми развитие като зрял и отговорен човек. Силно се надявах да бъда одобрен за позицията, защото вярвам, че практическото прилагане на знанията, придобити в университета и училище, е ключово за изграждането на реални умения и професионален опит.

Борислава: Реших да кандидатствам, защото вярвам, че това е уникална възможност да се развивам професионално в среда, която насърчава иновациите, сътрудничеството и личностното израстване. Програмата предлага не само практически опит, но и достъп до менторство, обучения и проекти с реално въздействие – нещо изключително ценно за мен като млад специалист.

Какви бяха очакванията ви, когато започнахте – и какво ви изненада най-много досега?

Борислава: Най-голямата изненада за мен беше колко бързо ми дадоха възможност да поема реална отговорност и да участвам в значими проекти. Очаквах постепенно въвеждане, но вместо това бях включена активно в дейности с реално влияние върху бизнеса. Това ме мотивира още повече и ми показа, че доверието и подкрепата от екипа са ключови за развитието ми.

Какво научихте за работата в голяма международна компания?

Христо: Най-силно ме впечатли колко сплотени и подкрепящи са хората в екипа. Въпреки динамичната среда, всички подхождат с ентусиазъм и позитивна енергия към задачите си. Това създава атмосфера, в която се работи с удоволствие и мотивация – нещо, което не очаквах, но ме вдъхнови да се включа активно, да уча и да давам най-доброто от себе си.

Какво бихте казали на някой, който обмисля да кандидатства за следващото издание на програмата?

Христо: Ако обмисляш да кандидатстваш – направи го! Това е изключителна възможност да се потопиш в реална работна среда, да се учиш от опитни професионалисти и да развиеш умения, които ще ти бъдат ценни занапред. Програмата не е просто стаж – тя е път към личностно и професионално израстване.

Борислава: Това е една от най-добрите инвестиции, които можеш да направиш в себе си. IMPACT Internship Program не просто дава достъп до корпоративния свят – тя показва какво означава да работиш с цел, с екип, който те подкрепя и в среда, която те предизвиква да растеш всеки ден.

* Материалът се публикува с подкрепата на Филип Морис България.

