Вижте училищните ваканции в първата половина на 2026 г.

С наближаването на новата 2026 г. родителите вече могат да планират как децата им ще прекарат ваканциите.
Eто кога ще бъдат ваканциите за учениците през първата половина на 2026 г.:
4 януари - последен неучебен ден от коледната ваканция
2 февруари - междусрочна ваканция (заедно със събота 31 януари и неделя 1 февруари стават три почивни дни)
4 април - 13 април - пролетна ваканция за 1-ви до 11-и клас
8 април - 13 април - пролетна ваканция за 12-и клас
Неучебни дни заради матури и НВО изпити
4-ти клас: 3 юни - БЕЛ и 4 юни - математика
7-и клас: 17 юни - БЕЛ, 19 юни - математика и природни науки, 22 юни - чужд език
10-и клас: 17 юни - БЕЛ, 19 юни математика и природни науки, 22 юни - чужд език, 23 юни - ИТ
12-и клас: 20 май е матурата по БЕЛ, 22 май е ДЗИ по избор
Край на учебната година:
За зрелостниците: 15 май
За учениците от първи до трети клас: 29 май
За учениците от четвърти до шести клас - 12 юни
За учениците от седми до единадесети клас - 30 юни
