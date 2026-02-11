Одобриха Държавния план-прием за 2026/2027 г. в област Бургас

Нови професии, нови профили и разширен прием в дуалната форма са сред акцентите в одобрения Държавен план-прием за учебната 2026/2027 година в област Бургас, предложен от Регионалното управление на образованието и приет от Комисията по заетост към Областния съвет за развитие.

Приемът в VIII клас ще се реализира в общо 54 училища: 16 професионални гимназии, 7 профилирани гимназии (две от тях частни), 26 средни училища (едно частно), 3 обединени училища, Националното училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“ - Бургас и Спортното училище „Юрий Гагарин“ – Бургас.

В 11 училища ще се предлагат изцяло нови професии, планирани в съответствие с новия Списък на професиите за професионално образование и обучение (2024). Паралелно с това, седем училища в област Бургас ще предложат за първи път обучение по нови профили.

Дуалното обучение (обучение чрез работа) остава сред приоритетите, като за VIII клас са планирани паралелки в пет училища в областта.

В Профилирана природоматематическа гимназия „Акад. Никола Обрешков“ - Бургас (профил „Математически“) през новата учебна година ще бъдат приемани петокласници в три паралелки. Утвърденият брой е съобразен с изискването броят на местата да не надхвърля 2% от броя на учениците, завършващи четвърти клас в областта. План-приемът е одобрен от финансиращия орган – Община Бургас.

Държавният план-прием е изготвен с цел максимално съответствие с нуждите на пазара на труда, като при планирането са отчетени данните на Агенцията по заетостта, както и предоставените предложения и заявки от работодатели и техните представителни организации.

Пълен списък на училища, в които ще се предлага за първи път обучение по професии за учебната 2026/2027 г.:

Професионална гимназия по селско стопанство „Златна нива“ – град Айтос - професия Флористика и озеленяване

Средно училище „Йордан Йовков“ – град Бургас - професия Киберсигурност

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – град Бургас - професия Дизайн на дигитални и печатни медии

Професионална техническа гимназия – град Бургас - професия Електроснабдяване и електрообзавеждане, професия Индустриален дизайн и технологии

Професионална гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов“ – град Бургас - професия Информационна инфраструктура

Професионална гимназия по транспорт – град Бургас - професия Организация на автомобилния транспорт

Професионална гимназия по химични технологии „Акад. Н. Д. Зелинский“ – град Бургас - професия Информационни системи, професия Лабораторен контрол в химични, хранителни и биотехнологични производства

Средно училище „Св.св. Кирил и Методий“ - град Карнобат - професия Малък и среден бизнес

Средно училище „Димитър Полянов“ – с. Трънак, общ. Руен - професия Информационни системи

Обединено училище „Христо Ботев“ - с. Зидарово, общ. Созопол - професия Ресторантьорство и кетъринг Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“ – град Царево - професия Екскурзовод

Училища, в които ще се предлага за първи път обучение по профили за учебната 2026/2027 година:

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – град Бургас - профил Природни науки, Профилирана гимназия за романски езици „Георги Стойков Раковски“ - град Бургас - профил Хуманитарни науки, Средно училище „Любен Каравелов“ – град Несебър - профил Икономическо развитие, Средно училище „Иван Вазов“ – град Поморие - профил Икономическо развитие, Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“ – град Приморско - профил Природни науки, Средно училище „Христо Ботев“ – град Сунгурларе - профил Предприемачески, Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“ – град Царево - профил Предприемачески.

Планирани паралелки в VIII клас - дуална система на обучение (обучение чрез работа):

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации – гр. Бургас – професия Интелигентни системи, Средно училище „Константин Петканов“, гр. Бургас – професия Спедиторски услуги, Средно училище „Иван Вазов“, гр. Бургас – професия Асистиране в денталната медицина и професия Балнеологични и възстановителни процедури, Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас – професия Готварство, Професионална техническа гимназия, гр. Бургас – професия Индустриален дизайн и технологии.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com