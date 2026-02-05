99% съвършенство е провал! Българин от Уолстрийт разтърси аудиторията на УНСС

Един от най-успешните българи в глобалните финанси Георги Балинов изнесе публична лекция пред студенти в Университета за национално и световно стопанство, в която говори открито за реалността на Уолстрийт, цената на успеха и нуждата образованието да се разглежда като дългосрочна инвестиция. Събитието се проведе в аула „Максима“ и привлече студенти от различни специалности.

От българския бряг до финансовия център на света

Балинов разказа за пътя си от Варна, през обучение в Европа и Ню Йорк, до позицията на управляващ директор на Уолстрийт. Той не скри, че стартът му е бил свързан със сериозни финансови рискове, включително студентски заеми в шестцифрен размер. По думите му това е било съзнателен избор, защото образованието има силата да промени изцяло житейската и професионалната траектория на човек.

Културата на Уолстрийт - без право на грешка

Лекторът описа работната среда на Уолстрийт като система с изключително високи изисквания и минимален толеранс към неточности. По думите му там 99 процента прецизност означава провал, а всяко решение трябва да бъде абсолютно точно. Той разказа за работни седмици от над 120 часа и за периоди, в които сънят и личният живот отстъпват напълно пред професионалната отговорност.

Кризите не търпят емоции

В рамките на лекцията Георги Балинов сподели опита си от управлението на финансови кризи, включително по време на фалита на Silicon Valley Bank. Според него в подобни ситуации няма място за паника и емоции - кризата е математически проблем, който изисква дисциплина, хладен разум и ясен план за действие. Именно този подход прави разликата между срив и овладяване на ситуацията.

Доверието като валута

Говорейки за работата си с глобални клиенти и предприемачи, Балинов подчерта, че доверието е най-ценният капитал във финансовия свят. Клиентите поверяват не просто активи, а цели компании и житейски проекти. За да спечелиш такова доверие, трябва да разбираш не само въпроса, който ти задават, а причината, поради която го задават.

Идеята за университетски инвестиционен фонд

Събитието бе организирано по покана на Нончо Димитров и Алекс Бехар и се проведе под патронажа на ректора Димитър Димитров. Един от основните акценти беше визията за създаване на първия университетски инвестиционен дарителски фонд в УНСС, по модел на водещи американски университети като Харвард.

Според Балинов подобен фонд не е просто форма на дарителство, а стратегически механизъм за устойчиво финансиране на образование, научни изследвания и развитие на млади таланти. Колкото по-силен е университетът, толкова по-висока е стойността на дипломата на неговите възпитаници.

Поглед към изкуствения интелект и бъдещето

Лекторът засегна и темата за изкуствения интелект, като предупреди за риск от инвестиционен балон заради разминаване между вложения капитал и реалната възвръщаемост. В дългосрочен план обаче, по думите му, изкуственият интелект ще промени всяка индустрия и ще пренареди пазарите.

Посланието към студентите

В обръщението си към младите хора Георги Балинов подчерта значението на ранните стажове, изграждането на контакти и ясното планиране на целите – в краткосрочен и дългосрочен хоризонт. Произходът, по думите му, няма значение, когато са налице дисциплина и амбиция. Той призова студентите да поддържат връзка с университета си и да допринасят за неговото развитие, защото авторитетът на институцията пряко увеличава стойността на всяка диплома.

