За 5 минути онлайн детето вижда повече насилие, отколкото ние за години

Все повече държави поглеждат към опцията да забранят използването на ТикТок, Инстаграм и Фейсбук от деца.

Първи бяха в Австралия - там въведоха възрастови ограничения, които изискват платформите да блокират акаунти на деца под 16 години, за да ги защитят от вредно съдържание, съобщава bTV.

Във Франция парламентът одобри закон, който би забранил мрежите за деца под 15 години. Ако бъде потвърден и от Сената, той ще влезе в сила от септември.

В Испания, Италия и на Острова също обмислят възрастови ограничения - голямата цел е запазване на психичното здраве на най-малките потребители онлайн.

А у нас през миналата година Министерството на образованието представи планът си за все по-малко мобилните телефони в клас и достъп до социални мрежи.

Данните на УНИЦЕФ показват мащаба на проблема у нас. 200 хиляди са сигналите за кибернасилие, по които е работила организацията и то само за последните 2 години.

Социалните мрежи са мястото, където децата прекарват все повече време.

„Едно дете за 5 минути може да види насилие, сексуални експлоатации и много неща, които ние виждаме с години. За 5 минути може детето да си промени мисленето, поведението, както и цялостната концепция за живота“, казва проф. д-р Илин Савов – международен експерт по киберсигурност и преподавател.

Той не говори само теоретично, а обучава деца за безопасната киберсреда. През неговите лекции в последното десетилетие са минали над 17 хиляди деца и често чува истории за шантаж в онлайн пространството и видяно съдържание, което никога не е търсено.

„Всичките социални мрежи са опасни. Ако нямаме правилните знания и умения или подготовката да станем кибержертви, означава, че ние се самопредлагаме на дигиталните хищници, които са част от потребителите на социалните мрежи“, обяснява професорът.

